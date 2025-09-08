Україна побудує "щит" із дронів-перехоплювачів проти російських БПЛА: Сирський (фото)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про масштабне розгортання системи дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими БПЛА типу "Шахед". Стратегія передбачає створення дешевого "повітряного щита" для міст та інфраструктури.

Росія регулярно запускає по Україні сотні дронів, змушуючи використовувати для їх знищення дорогі ракети ППО. Це стає економічно невигідно. Тактика, на яку зробив ставку Сирський, полягає в масовому виробництві FPV-дронів-перехоплювачів, пише dronexl.co.

Суть методу полягає в ефективному відбитті атак з повітря. Кваліфіковані пілоти, використовуючи FPV-окуляри, вручну керують надшвидкими дронамі-камікадзе, які наздоганяють і знищують "Шахеди", таранячи їх або підриваючи поруч невеликий заряд. Деякі підрозділи, такі як 1129-й зенітний ракетний полк, уже стали експертами в цьому способі ведення бою.

Мініатюрний дрон зліва дає змогу збити БПЛА справа Фото: Reuters

Примітно, що стратегія виросла з нішевої ініціативи. Спільнота українських FPV-ентузіастів під час війни перетворилася на потужну, децентралізовану систему розробки та виробництва зброї. Тепер цей досвід масштабується на національний рівень — Україна виробляє десятки тисяч FPV-дронів щомісяця.

У рішення є і свої виклики, включно з необхідністю підготовки великої кількості пілотів і протидією російським засобам РЕБ. Все ж, це яскравий приклад того, як винахідливість українських військових допомагає протистояти великим ворожим БПЛА.

