Что покажет Apple на презентации 9 сентября: сверхтонкий iPhone 17 Air и другие новинки (фото)

Сегодня Apple проведет крупную осеннюю презентацию, на которой представит серию iPhone 17, три модели Apple Watch и наушники AirPods Pro 3. Главной звездой вечера обещает стать iPhone 17 Air — новая супертонкая модель.

Related video

Все анонсы калифорнийского IT-гиганта традиционно рассекретили и собрали инсайдеры MacRumors. В этом году нас ждут как минимум пять интересных новинок, многие детали о которых утекли в сеть накануне премьеры.

iPhone 17 Air — тонкий, но компромиссный (неофициальный рендер) Фото: macrumors.com

iPhone 17 Air

Самой примечательный анонс — iPhone 17 Air. Это самый тонкий смартфон в истории Apple c толщиной корпуса всего 5,5 мм. По слухам, он получит 6,6-дюймовый экран с поддержкой ProMotion (120 Гц) и новый чип A19. Однако за миниатюрность придется заплатить парой компромиссов: есть информация, что в корпусе поместилась всего одна 48-Мп тыльная камера и аккумулятор на скромные 2800 мАч. Кроме того, вероятно, в аппарате не будет слота для физической SIM-карты.

iPhone 17 Pro в новом дизайне (неофициальный рендер) Фото: macrumors.com

iPhone 17 Pro

Pro-версии iPhone ждет первый за много лет серьезный редизайн. Вместо титановой рамы вернется алюминий, который лучше отводит тепло, а блок камер станет прямоугольным и займет почти всю ширину корпуса. Внутри — передовой чипсет A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и улучшенная система охлаждения с испарительной камерой. Камеры тоже получат апгрейд: информаторы указывают 24-Мп фронтальный модуль, 48-Мп телеобъектив и функцию одновременной сьемки с передней и задней камер.

Базовый iPhone 17 (неофициальный рендер) Фото: macrumors.com

iPhone 17

Базовая модель станет интереснее. Диагональ дисплея вырастет с 6,1 до 6,3 дюйма, и что главное — появится поддержка частоты обновления 120 Гц, которая раньше была эксклюзивом Pro-модификаций. В остальном обновление не будет кардинальным: телефону логично приписывают процессор A19 и улучшенную 24-мегапиксельную фронтальную камеру.

Так выглядят Apple Watch Ultra 2 предыдущего поколения Фото: macrumors.com

Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3

Ожидается анонс сразу трех моделей умных часов. Apple Watch Series 11 получат более яркий экраном и усовершенствованный фирменный чип S11. Флагманские Apple Watch Ultra 3 обзаведутся более значительными улучшениями: поддержка 5G, спутниковая связь для экстренных сообщений и, возможно, функция мониторинга кровяного давления. Доступная модель Apple Watch SE 3, в свою очередь, предложит современный дизайн с тонкими рамками дисплея.

AirPods Pro 3, по слухам, смогут измерять пульс Фото: macrumors.com

AirPods Pro 3

Долгожданное обновление хитовых TWS-наушников. По слухам, AirPods Pro 3 оснастят датчиками для отслеживания пульса и температуры тела, что расширит их функциональность в качестве спортивного аксессуара. Вдобавок ожидается новый, более компактный кейс и функция перевода речи в реальном времени.

Как и где смотреть презентацию

Презентация Apple "Awe Dropping" начнется 9 сентября в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно будет на официальном сайте Apple, YouTube-канале компании и в приложении Apple TV.

Раньше Фокус cообщал, что новый iPhone 17 Pro Max "засветился" на видео. В сети появилось видео, где якобы показан iPhone 17 Pro Max, который Apple готовится представить уже в этом месяце. На видео можно увидеть iPhone черного и белого цветов, а также три коробки для смартфонов в трех разных цветах. Кадры опубликовал пользователь Weibo, отметив, что они были сняты на производстве.