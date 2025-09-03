Новый iPhone 17 Pro Max "засветился" на видео: что в нем примечательного (видео)

В сети появилось видео, где якобы показан iPhone 17 Pro Max, который Apple готовится представить уже в этом месяце.

Related video

На видео можно увидеть iPhone черного и белого цветов, а также три коробки для смартфонов в трех разных цветах. Кадры опубликовал пользователь Weibo, отметив, что они были сняты на производстве.

Возможный дизайн iPhone 17 Pro Max

Обнародованное видео подтверждает слухи о редизайне камеры iPhone. Этот блок простирается по всей ширине смартфона. Нижняя часть задней панели также содержит очерченную область, вероятно, чтобы визуально уравновесить массив камер.

Инсайдер Majin B также сообщал со ссылкой на свои источники среди производителей чехлов, что Apple переместит свой логотип ниже для гармонизации широкого блока с камерами. Однако на упомянутом видео логотип остался на привычном месте.

Как отмечает GSMArena на видео может быть очередной "пробник" будущего iPhone 17 Pro Max. В сети уже было показано немало таких устройств. Как на самом деле выглядит смартфон, окончательно станет известно на официальной презентации 9 сентября.

Напомним, в сентябре 2026 года мы можем не увидеть iPhone 18. Инсайдеры утверждают, что весной следующего года выйдет более дешевая модель iPhone 17e, а в сентябре 2026 года будет представлен новый iPhone Fold. В свою очередь iPhone 18 будет выпущен вместе с бюджетным iPhone 18e аж в 2027 году.

Фокус также сообщал, что будущий iPhone Fold может получить гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display.