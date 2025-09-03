Новий iPhone 17 Pro Max "засвітився" на відео: що у ньому примітного (відео)

В мережі з’явилося відео, на якому нібито показано iPhone 17 Pro Max, який Apple готується представити вже цього місяця.

На відео можна побачити iPhone чорного та білого кольорів, а також три коробки для смартфонів в трьох різних кольорах. Кадри опублікував користувач Weibo, зазначивши, що вони були зняті на виробництві.

Можливий дизайн iPhone 17 Pro Max

Оприлюднене відео підтверджує чутки про редизайн камери iPhone. Цей блок простягається по всій ширині смартфона. Нижня частина задньої панелі також містить окреслену область, ймовірно, щоб візуально урівноважити масив камер.

Інсайдер Majin B також повідомляв з посиланням на свої джерела серед виробників чохлів, що Apple перемістить свій логотип нижче для гармонізації широкого блоку з камерами. Однак на згаданому відео логотип залишився на звичному місці.

Як зазначає GSMArena на відео може бути черговий "пробник" майбутнього iPhone 17 Pro Max. В мережі вже було показано чимало таких пристроїв. Як насправді виглядає смартфон, остаточно стане відомо на офіційній презентації 9 вересня.

Нагадаємо, у вересні 2026 року ми можемо не побачити iPhone 18. Інсайдери стверджують, що навесні наступного року вийде дешевша модель iPhone 17e, а у вересні 2026 року буде представлений новий iPhone Fold. Своєю чергою iPhone 18 буде випущений разом з бюджетним iPhone 18e аж у 2027 році.

Фокус також повідомляв, що майбутній iPhone Fold може отримати гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display.