Що покаже Apple на презентації 9 вересня: надтонкий iPhone 17 Air та інші новинки (фото)

Сьогодні Apple проведе велику осінню презентацію, на якій представить серію iPhone 17, три моделі Apple Watch і навушники AirPods Pro 3. Головною зіркою вечора обіцяє стати iPhone 17 Air — нова супертонка модель.

Related video

Усі анонси каліфорнійського IT-гіганта традиційно розсекретили і зібрали інсайдери MacRumors. Цього року на нас чекають щонайменше п'ять цікавих новинок, багато деталей про які витекли в мережу напередодні прем'єри.

iPhone 17 Air — тонкий, але компромісний (неофіційний рендер) Фото: macrumors.com

iPhone 17 Air

Найпримітніший анонс — iPhone 17 Air. Це найтонший смартфон в історії Apple з товщиною корпусу всього 5,5 мм. З чуток, він отримає 6,6-дюймовий екран з підтримкою ProMotion (120 Гц) і новий чип A19. Однак за мініатюрність доведеться заплатити парою компромісів: є інформація, що в корпусі помістилася лише одна 48-Мп тильна камера й акумулятор на скромні 2800 мАг. Крім того, ймовірно, в апараті не буде слота для фізичної SIM-карти.

iPhone 17 Pro у новому дизайні (неофіційний рендер) Фото: macrumors.com

iPhone 17 Pro

Pro-версії iPhone чекає перший за багато років серйозний редизайн. Замість титанової рами повернеться алюміній, який краще відводить тепло, а блок камер стане прямокутним і займе майже всю ширину корпусу. Усередині — передовий чипсет A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті і поліпшена система охолодження з випарною камерою. Камери теж отримають апгрейд: інформатори вказують 24-Мп фронтальний модуль, 48-Мп телеоб'єктив і функцію одночасного знімання з передньої і задньої камер.

Базовий iPhone 17 (неофіційний рендер) Фото: macrumors.com

iPhone 17

Базова модель стане цікавішою. Діагональ дисплея зросте з 6,1 до 6,3 дюйма, і що головне — з'явиться підтримка частоти оновлення 120 Гц, яка раніше була ексклюзивом Pro-модифікацій. В іншому оновлення не буде кардинальним: телефону логічно приписують процесор A19 і поліпшену 24-мегапіксельну фронтальну камеру.

Так виглядають Apple Watch Ultra 2 попереднього покоління Фото: macrumors.com

Apple Watch Series 11, Ultra 3 і SE 3

Очікується анонс одразу трьох моделей розумних годинників. Apple Watch Series 11 отримають яскравіший екран і вдосконалений фірмовий чип S11. Флагманські Apple Watch Ultra 3 отримають більш значні поліпшення: підтримка 5G, супутниковий зв'язок для екстрених повідомлень і, можливо, функція моніторингу кров'яного тиску. Доступна модель Apple Watch SE 3, зі свого боку, запропонує сучасний дизайн з тонкими рамками дисплея.

AirPods Pro 3, за чутками, зможуть вимірювати пульс Фото: macrumors.com

AirPods Pro 3

Довгоочікуване оновлення хітових TWS-навушників. З чуток, AirPods Pro 3 оснастять датчиками для відстеження пульсу і температури тіла, що розширить їхню функціональність як спортивного аксесуара. До того ж очікується новий, більш компактний кейс і функція перекладу мови в реальному часі.

Як і де дивитися презентацію

Презентація Apple "Awe Dropping" розпочнеться 9 вересня о 20:00 за київським часом. Подивитися її можна буде на офіційному сайті Apple, YouTube-каналі компанії та в додатку Apple TV.

Раніше Фокус повідомляв, що новий iPhone 17 Pro Max "засвітився" на відео. У мережі з'явилося відео, де нібито показаний iPhone 17 Pro Max, який Apple готується представити вже цього місяця. На відео можна побачити iPhone чорного і білого кольорів, а також три коробки для смартфонів у трьох різних кольорах. Кадри опублікував користувач Weibo, зазначивши, що вони були зняті на виробництві.