Найден новый источник энергии, которую получают "из ничего": что сможет нейтринный лазер

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали нейтринный лазер – квантовый луч радиоактивных атомов, охлажденных почти до абсолютного нуля.

Related video

Физики MIT предложили создать первый в мире нейтринный лазер. В отличие от массивных реакторов или ускорителей частиц, эта установка может поместиться на обычном столе, пишет interestingengineering.com.

Синхронизация радиоактивных атомов

Охлаждение газа радиоактивных атомов до температур ниже, чем в глубоком космосе, может синхронизировать их радиоактивный распад. В этом квантовом состоянии атомы будут испускать сверхзаряженный поток нейтрино, подобно тому, как фотоны усиливаются в обычном лазерном луче.

Радиоактивные атомы распадаются медленно. Например, период полураспада рубидия-83 составляет 82 дня, а это означает, что половина атомов испускает нейтрино почти за три месяца. Но исследователи подсчитали, что если охладить миллион атомов рубидия-83 до состояния бозе-эйнштейновского конденсата — квантового состояния, в котором атомы ведут себя как единое целое, — синхронизированный распад может произойти за считанные минуты, создавая быстрый, когерентный поток нейтрино.

Чем полезен нейтринный лазер

В случае успеха нейтринный лазер может открыть удивительные возможности. Одна из них — это связь: нейтрино практически не взаимодействуют с веществом, а значит, луч может проходить сквозь Землю, достигая подземных станций или даже обитаемых объектов в глубоком космосе без помех.

Другая область — медицина. Помимо нейтрино, радиоактивный распад производит изотопы, которые могут улучшить диагностику рака и методы визуализации.

Создание такого устройства будет непростой задачей. Получение конденсата из радиоактивных атомов до сих пор не удавалось, и эксперимент потребует предельной точности и строгих мер безопасности. Тем не менее, исследователи настроены оптимистично.

Ранее мы писали о том, какие дроны будет сбивать лазерная система Apollo. Австралийская компания Electro Optic Systems представила высокоэнергетическое лазерное оружие нового поколения под названием Apollo накануне выставки вооружений DSEI в Лондоне.