Знайдено нове джерело енергії, яку отримують "з нічого": що зможе нейтринний лазер

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили нейтринний лазер — квантовий промінь радіоактивних атомів, охолоджених майже до абсолютного нуля.

Related video

Фізики MIT запропонували створити перший у світі нейтринний лазер. На відміну від масивних реакторів або прискорювачів частинок, ця установка може поміститися на звичайному столі, пише interestingengineering.com.

Синхронізація радіоактивних атомів

Охолодження газу радіоактивних атомів до температур нижчих, ніж у глибокому космосі, може синхронізувати їхній радіоактивний розпад. У цьому квантовому стані атоми випускатимуть надзаряджений потік нейтрино, подібно до того, як фотони посилюються у звичайному лазерному промені.

Радіоактивні атоми розпадаються повільно. Наприклад, період напіврозпаду рубідію-83 становить 82 дні, а це означає, що половина атомів випускає нейтрино майже за три місяці. Але дослідники підрахували, що якщо охолодити мільйон атомів рубідію-83 до стану бозе-ейнштейнівського конденсату — квантового стану, в якому атоми поводяться як єдине ціле, — синхронізований розпад може відбутися за лічені хвилини, створюючи швидкий, когерентний потік нейтрино.

Чим корисний нейтринний лазер

У разі успіху нейтринний лазер може відкрити дивовижні можливості. Одна з них — це зв'язок: нейтрино практично не взаємодіють із речовиною, а отже, промінь може проходити крізь Землю, досягаючи підземних станцій або навіть населених об'єктів у глибокому космосі без перешкод.

Інша сфера — медицина. Крім нейтрино, радіоактивний розпад виробляє ізотопи, які можуть поліпшити діагностику раку і методи візуалізації.

Створення такого пристрою буде непростим завданням. Отримання конденсату з радіоактивних атомів досі не вдавалося, і експеримент потребуватиме граничної точності та суворих заходів безпеки. Проте, дослідники налаштовані оптимістично.

Раніше ми писали про те, які дрони збиватиме лазерна система Apollo. Австралійська компанія Electro Optic Systems представила високоенергетичну лазерну зброю нового покоління під назвою Apollo напередодні виставки озброєнь DSEI в Лондоні.