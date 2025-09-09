"Прогресс невероятный": как камеры в смартфонах преобразились за 10 лет (видео)

Камеры в смартфонах — чуть ли не главная характеристика, на которую смотрят покупатели. Сегодня даже в среднем классе встречаются качественные тройные модули. Как же обстояли дела еще 10 лет назад?

В ретроспективном обзоре Android Police эксперт Райан Томас проследил эволюцию мобильной съемки. На примере флагмана 2015 года — Samsung Galaxy S6 — он пояснил, в каких аспектах произошли важные перемены.

Как все поменялось

Начнем с очевидного. Современные телефоны оснащаются несколькими камерами с разными функциями. Помимо основной, есть объектив телефото для оптического зума без потерь. Сверхширокоугольный сенсор дает максимальный угол обзора. Есть и вспомогательные датчики для макроснимков и замера глубины сцены.

В 2015-м картина была иная. В любой смартфон ставили только две камеры: основную и фронтальную. Вдобавок размеры фотосенсоров с тех пор кратно возросли, что важно для общего качества, эффективного захвата света и динамического диапазона.

Для примера, 16-мегапиксельный тыльный модуль Galaxy S6 (один из лучших в свое время) по габаритам сопоставим с фронтальной камерой нового OnePlus 13. В то же время главная камера актуального S25 Ultra обладает вдвое большим размером сенсора, а ее разрешение более чем в 10 раз выше.

Видео Android Police с детальным сравнением флагманов Samsung

Тем не менее даже тогда Galaxy S6 уже умел снимать 4K-видео с кадровой частотой 30 fps, а также поддерживал оптическую стабилизацию — важно для устранения тряски, от которой долго страдали смартфоны. Сейчас же флагманы способны снимать 8K-ролики, а для UHD-видео доступен режим слоу-мо — 4K 120 fps.

Конечно, многие из этих улучшений стали возможны благодаря скачку в процессорной части. Прежнее "железо" просто не могло обработать контент подобного качества, какую бы камеру не установил производитель.

Что на практике?

Журналист подснял материалы на Galaxy S6 и Galaxy S25 Ultra, чтобы сравнить их лицом к лицу. Что примечательно, разница стала сразу ощутима в отношении емкости аккумулятора — 10-летний флагман работает недолго при интенсивной съемке, а корпус нагревается. Подметили и неторопливую реакцию кнопки затвора в старом устройстве: раньше нужно было немного подождать для завершения съемки, а вот S25 Ultra "щелкает" кадры мгновенно. Да и автофокусировка на S6 оказалась медленнее. "Сегодня мы принимаем за должное, как быстро телефоны реагируют на наши действия", — заключил эксперт.

Показательный пример апгрейда ночной съемки за 10 лет Фото: Скриншот

Что касается качества, вот главные отличия между старым и новым смартфоном, согласно тестированию:

Естественное боке при съемке вблизи. За счет более крупного сенсора S25 Ultra создает приятное размытие и глубину кадра при захвате малых объектов — этого не хватает в S6 из-за физических ограничений.

За счет более крупного сенсора S25 Ultra создает приятное размытие и глубину кадра при захвате малых объектов — этого не хватает в S6 из-за физических ограничений. Динамический диапазон и контраст. S25 Ultra грамотнее передает освещение — детали в тенях не теряются, а пересветов неба на пейзажах нет. Контраст значительно повысился.

S25 Ultra грамотнее передает освещение — детали в тенях не теряются, а пересветов неба на пейзажах нет. Контраст значительно повысился. Угол обзора. На Galaxy S6 не было возможности захватить более обширное пространство с помощью сверхширика. Даже на основной камере есть разница.

На Galaxy S6 не было возможности захватить более обширное пространство с помощью сверхширика. Даже на основной камере есть разница. Цветопередача. Более натуральные оттенки на S25 Ultra, тогда как фотографии S6 отдают синевой.

Более натуральные оттенки на S25 Ultra, тогда как фотографии S6 отдают синевой. Ночные сцены. Здесь, пожалуй, наиболее заметный прогресс. Ни маленький фотосенсор, ни алгоритмы S6 неспособны отобразить достаточно деталей в ночное время суток, а вот S25 Ultra выдает относительно ясное и детализированное изображение.

Здесь, пожалуй, наиболее заметный прогресс. Ни маленький фотосенсор, ни алгоритмы S6 неспособны отобразить достаточно деталей в ночное время суток, а вот S25 Ultra выдает относительно ясное и детализированное изображение. Зум и четкость. Телефон 2015 года чаще смазывает кадр из-за минимальных рывков. И конечно, 5-кратное оптическое приближение через телефото на S25 Ultra вкупе с современным софтом позволяет передавать дальние объекты куда лучше.

Телефон 2015 года чаще смазывает кадр из-за минимальных рывков. И конечно, 5-кратное оптическое приближение через телефото на S25 Ultra вкупе с современным софтом позволяет передавать дальние объекты куда лучше. Фронтальная камера и видеосъемка. Селфи стали в целом намного качественнее, а стабилизация видео — плавнее, несмотря на поддержку OIS в Galaxy S6. При прямом сравнении есть ощущение, что S25 Ultra оснастили стедикамом.

В общем, смартфоны проделали большой путь и теперь вполне способны заменить портативные фотоаппараты для подавляющего большинства потребителей.

