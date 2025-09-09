"Прогресс невероятный": как камеры в смартфонах преобразились за 10 лет (видео)
Камеры в смартфонах — чуть ли не главная характеристика, на которую смотрят покупатели. Сегодня даже в среднем классе встречаются качественные тройные модули. Как же обстояли дела еще 10 лет назад?
В ретроспективном обзоре Android Police эксперт Райан Томас проследил эволюцию мобильной съемки. На примере флагмана 2015 года — Samsung Galaxy S6 — он пояснил, в каких аспектах произошли важные перемены.
Как все поменялось
Начнем с очевидного. Современные телефоны оснащаются несколькими камерами с разными функциями. Помимо основной, есть объектив телефото для оптического зума без потерь. Сверхширокоугольный сенсор дает максимальный угол обзора. Есть и вспомогательные датчики для макроснимков и замера глубины сцены.
В 2015-м картина была иная. В любой смартфон ставили только две камеры: основную и фронтальную. Вдобавок размеры фотосенсоров с тех пор кратно возросли, что важно для общего качества, эффективного захвата света и динамического диапазона.
Для примера, 16-мегапиксельный тыльный модуль Galaxy S6 (один из лучших в свое время) по габаритам сопоставим с фронтальной камерой нового OnePlus 13. В то же время главная камера актуального S25 Ultra обладает вдвое большим размером сенсора, а ее разрешение более чем в 10 раз выше.
Тем не менее даже тогда Galaxy S6 уже умел снимать 4K-видео с кадровой частотой 30 fps, а также поддерживал оптическую стабилизацию — важно для устранения тряски, от которой долго страдали смартфоны. Сейчас же флагманы способны снимать 8K-ролики, а для UHD-видео доступен режим слоу-мо — 4K 120 fps.
Конечно, многие из этих улучшений стали возможны благодаря скачку в процессорной части. Прежнее "железо" просто не могло обработать контент подобного качества, какую бы камеру не установил производитель.
Что на практике?
Журналист подснял материалы на Galaxy S6 и Galaxy S25 Ultra, чтобы сравнить их лицом к лицу. Что примечательно, разница стала сразу ощутима в отношении емкости аккумулятора — 10-летний флагман работает недолго при интенсивной съемке, а корпус нагревается. Подметили и неторопливую реакцию кнопки затвора в старом устройстве: раньше нужно было немного подождать для завершения съемки, а вот S25 Ultra "щелкает" кадры мгновенно. Да и автофокусировка на S6 оказалась медленнее. "Сегодня мы принимаем за должное, как быстро телефоны реагируют на наши действия", — заключил эксперт.
Что касается качества, вот главные отличия между старым и новым смартфоном, согласно тестированию:
- Естественное боке при съемке вблизи. За счет более крупного сенсора S25 Ultra создает приятное размытие и глубину кадра при захвате малых объектов — этого не хватает в S6 из-за физических ограничений.
- Динамический диапазон и контраст. S25 Ultra грамотнее передает освещение — детали в тенях не теряются, а пересветов неба на пейзажах нет. Контраст значительно повысился.
- Угол обзора. На Galaxy S6 не было возможности захватить более обширное пространство с помощью сверхширика. Даже на основной камере есть разница.
- Цветопередача. Более натуральные оттенки на S25 Ultra, тогда как фотографии S6 отдают синевой.
- Ночные сцены. Здесь, пожалуй, наиболее заметный прогресс. Ни маленький фотосенсор, ни алгоритмы S6 неспособны отобразить достаточно деталей в ночное время суток, а вот S25 Ultra выдает относительно ясное и детализированное изображение.
- Зум и четкость. Телефон 2015 года чаще смазывает кадр из-за минимальных рывков. И конечно, 5-кратное оптическое приближение через телефото на S25 Ultra вкупе с современным софтом позволяет передавать дальние объекты куда лучше.
- Фронтальная камера и видеосъемка. Селфи стали в целом намного качественнее, а стабилизация видео — плавнее, несмотря на поддержку OIS в Galaxy S6. При прямом сравнении есть ощущение, что S25 Ultra оснастили стедикамом.
В общем, смартфоны проделали большой путь и теперь вполне способны заменить портативные фотоаппараты для подавляющего большинства потребителей.
