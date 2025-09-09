"Прогрес неймовірний": як камери у смартфонах змінилися за 10 років (відео)

Камери в смартфонах — чи не головна характеристика, на яку дивляться покупці. Сьогодні навіть у середньому класі зустрічаються якісні потрійні модулі. Як же йшли справи ще 10 років тому?

У ретроспективному огляді Android Police експерт Раян Томас простежив еволюцію мобільної зйомки. На прикладі флагмана 2015 року — Samsung Galaxy S6 — він пояснив, у яких аспектах відбулися важливі зміни.

Як усе змінилося

Почнемо з очевидного. Сучасні телефони оснащуються кількома камерами з різними функціями. Крім основної, є об'єктив телефото для оптичного зуму без втрат. Надширококутний сенсор дає максимальний кут огляду. Є й допоміжні датчики для макрознімків і виміру глибини сцени.

У 2015-му картина була інша. У будь-який смартфон ставили тільки дві камери: основну і фронтальну. До того ж розміри фотосенсорів відтоді кратно зросли, що важливо для загальної якості, ефективного захоплення світла і динамічного діапазону.

Для прикладу, 16-мегапіксельний тильний модуль Galaxy S6 (один з найкращих свого часу) за габаритами можна порівняти з фронтальною камерою нового OnePlus 13. Водночас головна камера актуального S25 Ultra має вдвічі більший розмір сенсора, а її роздільна здатність більш ніж у 10 разів вища.

Проте навіть тоді Galaxy S6 вже вмів знімати 4K-відео з кадровою частотою 30 fps, а також підтримував оптичну стабілізацію — важливо для усунення трясіння, від якого довго страждали смартфони. Зараз же флагмани здатні знімати 8K-ролики, а для UHD-відео доступний режим слоу-мо — 4K 120 fps.

Звичайно, багато хто з цих поліпшень став можливим завдяки стрибку в процесорній частині. Колишнє "залізо" просто не могло обробити контент подібної якості, яку б камеру не встановив виробник.

Що на практиці?

Журналіст зняв матеріали на Galaxy S6 і Galaxy S25 Ultra, щоб порівняти їх віч-на-віч. Що примітно, різниця стала одразу відчутна щодо ємності акумулятора — 10-річний флагман працює недовго під час інтенсивної зйомки, а корпус нагрівається. Помітили і неквапливу реакцію кнопки затвора в старому пристрої: раніше потрібно було трохи почекати для завершення зйомки, а ось S25 Ultra "клацає" кадри миттєво. Та й автофокусування на S6 виявилося повільнішим. "Сьогодні ми приймаємо за належне, як швидко телефони реагують на наші дії", — підсумував експерт.

Показовий приклад апгрейда нічного знімання за 10 років Фото: Скриншот

Що стосується якості, ось головні відмінності між старим і новим смартфоном, згідно з тестуванням:

Природне боке при зйомці зблизька. Завдяки більшому сенсору S25 Ultra створює приємне розмиття і глибину кадру при захопленні малих об'єктів — цього бракує в S6 через фізичні обмеження.

Завдяки більшому сенсору S25 Ultra створює приємне розмиття і глибину кадру при захопленні малих об'єктів — цього бракує в S6 через фізичні обмеження. Динамічний діапазон і контраст. S25 Ultra грамотніше передає освітлення — деталі в тінях не губляться, а пересвітів неба на пейзажах немає. Контраст значно підвищився.

S25 Ultra грамотніше передає освітлення — деталі в тінях не губляться, а пересвітів неба на пейзажах немає. Контраст значно підвищився. Кут огляду. На Galaxy S6 не було можливості захопити більший простір за допомогою надширика. Навіть на основній камері є різниця.

На Galaxy S6 не було можливості захопити більший простір за допомогою надширика. Навіть на основній камері є різниця. Передача кольору. Натуральніші відтінки на S25 Ultra, тоді як фотографії S6 віддають синявою.

Натуральніші відтінки на S25 Ultra, тоді як фотографії S6 віддають синявою. Нічні сцени. Тут, мабуть, найбільш помітний прогрес. Ані маленький фотосенсор, ані алгоритми S6 не здатні відобразити достатньо деталей у нічний час доби, а ось S25 Ultra видає відносно ясне і деталізоване зображення.

Тут, мабуть, найбільш помітний прогрес. Ані маленький фотосенсор, ані алгоритми S6 не здатні відобразити достатньо деталей у нічний час доби, а ось S25 Ultra видає відносно ясне і деталізоване зображення. Зум і чіткість. Телефон 2015 року частіше змазує кадр через мінімальні ривки. І звісно, 5-кратне оптичне наближення через телефото на S25 Ultra укупі з сучасним софтом дає змогу передавати далекі об'єкти куди краще.

Телефон 2015 року частіше змазує кадр через мінімальні ривки. І звісно, 5-кратне оптичне наближення через телефото на S25 Ultra укупі з сучасним софтом дає змогу передавати далекі об'єкти куди краще. Фронтальна камера і відеозйомка. Селфі стали загалом набагато якіснішими, а стабілізація відео — плавнішою, незважаючи на підтримку OIS у Galaxy S6. При прямому порівнянні є відчуття, що S25 Ultra оснастили стедікамом.

Загалом, смартфони пройшли великий шлях і тепер цілком здатні замінити портативні фотоапарати для переважної більшості споживачів.

