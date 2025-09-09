"Прогрес неймовірний": як камери у смартфонах змінилися за 10 років (відео)
Камери в смартфонах — чи не головна характеристика, на яку дивляться покупці. Сьогодні навіть у середньому класі зустрічаються якісні потрійні модулі. Як же йшли справи ще 10 років тому?
У ретроспективному огляді Android Police експерт Раян Томас простежив еволюцію мобільної зйомки. На прикладі флагмана 2015 року — Samsung Galaxy S6 — він пояснив, у яких аспектах відбулися важливі зміни.
Як усе змінилося
Почнемо з очевидного. Сучасні телефони оснащуються кількома камерами з різними функціями. Крім основної, є об'єктив телефото для оптичного зуму без втрат. Надширококутний сенсор дає максимальний кут огляду. Є й допоміжні датчики для макрознімків і виміру глибини сцени.
У 2015-му картина була інша. У будь-який смартфон ставили тільки дві камери: основну і фронтальну. До того ж розміри фотосенсорів відтоді кратно зросли, що важливо для загальної якості, ефективного захоплення світла і динамічного діапазону.
Для прикладу, 16-мегапіксельний тильний модуль Galaxy S6 (один з найкращих свого часу) за габаритами можна порівняти з фронтальною камерою нового OnePlus 13. Водночас головна камера актуального S25 Ultra має вдвічі більший розмір сенсора, а її роздільна здатність більш ніж у 10 разів вища.
Проте навіть тоді Galaxy S6 вже вмів знімати 4K-відео з кадровою частотою 30 fps, а також підтримував оптичну стабілізацію — важливо для усунення трясіння, від якого довго страждали смартфони. Зараз же флагмани здатні знімати 8K-ролики, а для UHD-відео доступний режим слоу-мо — 4K 120 fps.
Звичайно, багато хто з цих поліпшень став можливим завдяки стрибку в процесорній частині. Колишнє "залізо" просто не могло обробити контент подібної якості, яку б камеру не встановив виробник.
Що на практиці?
Журналіст зняв матеріали на Galaxy S6 і Galaxy S25 Ultra, щоб порівняти їх віч-на-віч. Що примітно, різниця стала одразу відчутна щодо ємності акумулятора — 10-річний флагман працює недовго під час інтенсивної зйомки, а корпус нагрівається. Помітили і неквапливу реакцію кнопки затвора в старому пристрої: раніше потрібно було трохи почекати для завершення зйомки, а ось S25 Ultra "клацає" кадри миттєво. Та й автофокусування на S6 виявилося повільнішим. "Сьогодні ми приймаємо за належне, як швидко телефони реагують на наші дії", — підсумував експерт.
Що стосується якості, ось головні відмінності між старим і новим смартфоном, згідно з тестуванням:
- Природне боке при зйомці зблизька. Завдяки більшому сенсору S25 Ultra створює приємне розмиття і глибину кадру при захопленні малих об'єктів — цього бракує в S6 через фізичні обмеження.
- Динамічний діапазон і контраст. S25 Ultra грамотніше передає освітлення — деталі в тінях не губляться, а пересвітів неба на пейзажах немає. Контраст значно підвищився.
- Кут огляду. На Galaxy S6 не було можливості захопити більший простір за допомогою надширика. Навіть на основній камері є різниця.
- Передача кольору. Натуральніші відтінки на S25 Ultra, тоді як фотографії S6 віддають синявою.
- Нічні сцени. Тут, мабуть, найбільш помітний прогрес. Ані маленький фотосенсор, ані алгоритми S6 не здатні відобразити достатньо деталей у нічний час доби, а ось S25 Ultra видає відносно ясне і деталізоване зображення.
- Зум і чіткість. Телефон 2015 року частіше змазує кадр через мінімальні ривки. І звісно, 5-кратне оптичне наближення через телефото на S25 Ultra укупі з сучасним софтом дає змогу передавати далекі об'єкти куди краще.
- Фронтальна камера і відеозйомка. Селфі стали загалом набагато якіснішими, а стабілізація відео — плавнішою, незважаючи на підтримку OIS у Galaxy S6. При прямому порівнянні є відчуття, що S25 Ultra оснастили стедікамом.
Загалом, смартфони пройшли великий шлях і тепер цілком здатні замінити портативні фотоапарати для переважної більшості споживачів.
