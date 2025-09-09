Телевизоры с "прорывной" картинкой и умной ОС: чем интересны TV S Pro Mini LED 2026 от Xiaomi

Xiaomi открыла предзаказы на флагманскую серию телевизоров TV S Pro Mini LED 2026. Главные особенности новинок — передовое качество изображения, операционная система HyperOS 3 и конкурентная цена.

Прошивка HyperOS 3 впервые появилась на телевизорах Xiaomi. С ней владельцы смартфонов и планшетов Xiaomi получат тесную интеграцию и удобное управление ТВ, пишет Xiaomitime.

ОС предлагает более интуитивный и быстрый интерфейс, улучшенное голосовое управление и бесшовное взаимодействие с другими устройствами Xiaomi. Это позволяет легко передавать контент, управлять гаджетами умного дома с телевизора и синхронизировать данные между техникой.

За качество картинки отвечают чип обработки изображений XM9000 и продвинутая 16-битная подсветка Mini LED. Последняя обеспечивает глубокий контраст и высокую детализацию. Экран поддерживает профессиональную точность цветопередачи (ΔE≈1) и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3. Для геймеров и любителей спорта предусмотрена частота обновления 240 Гц, которая обеспечивает максимальную плавность в динамичных сценах.

Хотя точные цены пока не объявлены, ожидается, что для сегмента премиальных ТВ стоимость будет умеренной. Прошлогодние модели стартовали с отметки около $630 за 65-дюймовую версию, несмотря на характеристики, сопоставимые с более дорогими конкурентами. Модели серии TV S Pro Mini LED 2026 наверняка будут стоить примерно столько же.

Кроме того, мы сообщали, что десятки популярных смартфонов Xiaomi останутся без обновлений. Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3, но для 31 модели бренда этот апдейт станет последним.