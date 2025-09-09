Телевізори з "проривною" картинкою і розумною ОС: чим цікаві TV S Pro Mini LED 2026 від Xiaomi

Xiaomi відкрила попередні замовлення на флагманську серію телевізорів TV S Pro Mini LED 2026. Головні особливості новинок — передова якість зображення, операційна система HyperOS 3 і конкурентна ціна.

Related video

Прошивка HyperOS 3 вперше з'явилася на телевізорах Xiaomi. З нею власники смартфонів і планшетів Xiaomi отримають тісну інтеграцію і зручне управління ТВ, пише Xiaomitime.

ОС пропонує більш інтуїтивний і швидкий інтерфейс, поліпшене голосове управління і безшовну взаємодію з іншими пристроями Xiaomi. Це дає змогу легко передавати контент, керувати гаджетами розумного будинку з телевізора і синхронізувати дані між технікою.

За якість картинки відповідають чип обробки зображень XM9000 і просунуте 16-бітове підсвічування Mini LED. Останнє забезпечує глибокий контраст і високу деталізацію. Екран підтримує професійну точність передачі кольору (ΔE≈1) і охоплює 95% колірного простору DCI-P3. Для геймерів і любителів спорту передбачена частота оновлення 240 Гц, яка забезпечує максимальну плавність у динамічних сценах.

Хоча точні ціни поки не оголошені, очікується, що для сегмента преміальних ТВ вартість буде помірною. Торішні моделі стартували з позначки близько $630 за 65-дюймову версію, незважаючи на характеристики, порівнянні з більш дорогими конкурентами. Моделі серії TV S Pro Mini LED 2026 напевно коштуватимуть приблизно стільки ж.

Крім того, ми повідомляли, що десятки популярних смартфонів Xiaomi залишаться без оновлень. Xiaomi готує до релізу прошивку HyperOS 3, але для 31 моделі бренду цей апдейт стане останнім.