"Воздушные" литивые аккумуляторы для дронов стали в 10 раз мощнее: как этого достигли

Японские ученые многократно увеличили мощность литий-воздушных аккумуляторов. Технология, извлекающая кислород из воздуха, обещает сделать батареи в 5-10 раз более емкими и легкими, чем современные литий-ионные аналоги.

Литий-воздушные аккумуляторы (LABs) — одна из самых перспективных технологий хранения энергии. Они задействуют реакцию лития с кислородом из атмосферы, что делает такие АКБ легче и вместительнее традиционных. Однако до сих пор их главным недостатком была крайне низкая мощность, что мешало их практическому применению, пишет Tech Xplore.

Команда из Национального института материаловедения (NIMS) решила эту проблему, разработав высокопористый электрод из углеродных нанотрубок. Его структура, похожая на губку, значительно улучшает прохождение кислорода к литию, что и ускоряет реакцию, увеличивая выходной ток в десять раз.

В сочетании с новым электролитом на основе амидов, который обладает низкой вязкостью и не мешает движению ионов, новый аккумулятор уже показал достаточную мощность, чтобы питать небольшой дрон. В будущем подобные сверхлегкие и емкие батарей смогут значительно продлить время полета дронов, а также повысить автономность миниатюрных роботов.

Следующим шагом станет масштабирование технологии для создания более крупных ячеек. Этот прорыв приближает коммерциализацию литий-воздушных аккумуляторов, способных преобразить отрасль портативной электроники и электротранспорта.

