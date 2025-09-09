"Повітряні" літієві акумулятори для дронів стали в 10 разів потужнішими: як цього досягли

Японські вчені багаторазово збільшили потужність літій-повітряних акумуляторів. Технологія, що витягує кисень із повітря, обіцяє зробити батареї в 5-10 разів більш ємними і легкими, ніж сучасні літій-іонні аналоги.

Літій-повітряні акумулятори (LABs) — одна з найперспективніших технологій зберігання енергії. Вони задіюють реакцію літію з киснем з атмосфери, що робить такі АКБ легшими та місткішими за традиційні. Однак досі їхнім головним недоліком була вкрай низька потужність, що заважало їхньому практичному застосуванню, пише Tech Xplore.

Команда з Національного інституту матеріалознавства (NIMS) вирішила цю проблему, розробивши високопористий електрод з вуглецевих нанотрубок. Його структура, схожа на губку, значно покращує проходження кисню до літію, що і прискорює реакцію, збільшуючи вихідний струм у десять разів.

У поєднанні з новим електролітом на основі амідів, який має низьку в'язкість і не заважає руху іонів, новий акумулятор уже показав достатню потужність, щоб живити невеликий дрон. У майбутньому подібні надлегкі та ємні батареї зможуть значно подовжити час польоту дронів, а також підвищити автономність мініатюрних роботів.

Наступним кроком стане масштабування технології для створення більших осередків. Цей прорив наближає комерціалізацію літій-повітряних акумуляторів, здатних перетворити галузь портативної електроніки та електротранспорту.

Раніше Фокус писав, що у літієвих акумуляторів є серйозний конкурент. Альтернативою здатні виступити натрій-іонні батареї — дешевша і перспективніша технологія.