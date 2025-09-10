Помогло бы Украине: Google скрывает на картах стратегические объекты. Какой стране повезло

Google выполнит требование правительства Южной Кореи размыть некоторые спутниковые снимки на своих картографических сервисах.

Сервис Google Maps не работает в Южной Корее в полной мере. Законы этой страны требуют от компаний хранить основные геопространственные данные локально, пишет techxplore.com.

Компании Naver и Kakao монополизировали рынок картографических сервисов в стране, усложнив навигацию для иностранных туристов, не знакомых с тем, как работают их платформы. Однако это помогает правительству хранить в секрете местонахождение стратегических и военных объектов.

Официальный Сеул годами добивался, чтобы Google прекратила отображать каждый уголок страны на своих картах. Недавно компания обязалась "размывать спутниковые снимки по мере необходимости". В Google заявили, что планируют в дальнейшем получать только те изображения, которые одобрит южнокорейская сторона.

На протяжение 20-ти лет американская компания добивалась того, чтобы получить доступ к подробным картам страны. Ее целью было предоставление подробных маршрутов, как для пешеходов, так и для автомобилистов. Но правительство страны отказывало в этом, мотивируя соображениями национальной безопасности.

Администрация президента Южной Кореи заявила, что высокоточные картографические данные были одной из тем, которые министр торговли "наиболее подробно" обсуждал со своим американским коллегой. Однако в администрации добавили, что "с нашей стороны не было никаких дополнительных уступок в этой области".

Источники в отрасли сообщили AFP во вторник, что южнокорейские официальные лица все еще ведут переговоры с Вашингтоном, и возможный экспорт высокоточных карт остается на повестке дня.

