Допомогло б Україні: Google приховує на картах стратегічні об'єкти. Якій країні пощастило

Google виконає вимогу уряду Південної Кореї розмити деякі супутникові знімки на своїх картографічних сервісах.

Сервіс Google Maps не працює в Південній Кореї повною мірою. Закони цієї країни вимагають від компаній зберігати основні геопросторові дані локально, пише techxplore.com.

Компанії Naver і Kakao монополізували ринок картографічних сервісів у країні, ускладнивши навігацію для іноземних туристів, які не знайомі з тим, як працюють їхні платформи. Однак це допомагає уряду зберігати в секреті місцезнаходження стратегічних і військових об'єктів.

Офіційний Сеул роками домагався, щоб Google припинила відображати кожен куточок країни на своїх картах. Нещодавно компанія зобов'язалася "розмивати супутникові знімки в міру необхідності". У Google заявили, що планують надалі отримувати тільки ті зображення, які схвалить південнокорейська сторона.

Протягом 20-ти років американська компанія домагалася того, щоб отримати доступ до докладних карт країни. Її метою було надання докладних маршрутів, як для пішоходів, так і для автомобілістів. Але уряд країни відмовляв у цьому, мотивуючи міркуваннями національної безпеки.

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що високоточні картографічні дані були однією з тем, які міністр торгівлі "найбільш детально" обговорював зі своїм американським колегою. Однак в адміністрації додали, що "з нашого боку не було жодних додаткових поступок у цій галузі".

Джерела в галузі повідомили AFP у вівторок, що південнокорейські офіційні особи все ще ведуть переговори з Вашингтоном, і можливий експорт високоточних карт залишається на порядку денному.

