Телефони Android безкоштовно отримали новітню функцію: хто і як може користуватися

Google випустила нове оновлення Android, що розширює підтримку Bluetooth LE Audio на більшу кількість смартфонів і навушників.

Related video

Тепер технологія Bluetooth Auracast дає змогу ділитися аудіо власникам пристроїв від різних брендів. Подробиці повідомило видання ZDNet.

Як працює LE Audio Auracast

Bluetooth LE Audio — це протокол Bluetooth, що підтримує технологію Bluetooth Auracast для обміну аудіо. Вона дає змогу одному пристрою транслювати звук на необмежену кількість аудіоприймачів із підтримкою тієї самої технології.

Якщо навушники і смартфон підтримують Auracast, то можна передавати звук усього, що відтворюється на смартфоні: музику, фільми, подкасти, ролики з TikTok або відео на YouTube. Інші користувачі зможуть слухати трансляцію у своїх навушниках, якщо відсканують QR-код з екрана телефона або скористаються функцією Google Fast Pair.

Крім того, пристрої можуть отримувати доступ до публічних трансляцій у спортзалах, театрах, аеропортах, музеях і аудиторіях, які запустили відповідну програму. Підтримка пристроїв продовжує розширюватися, але повсюдне впровадження відбувається повільніше. Важливо, щоб і смартфон, і навушники підтримували функцію.

Які смартфони підтримують LE Audio Auracast

Функція Bluetooth Auracast доступна тільки на деяких смартфонах, включно з Google Pixel 8 і новішими моделями, а також Samsung Galaxy S23, S24 і S25, Galaxy Z Fold 5, Z Fold 6 і Z Fold 7.

Технологію також підтримують свіжі моделі Xiaomi 14 14T і 15, POCO X6 Pro, POCO F6 Pro, OnePlus 11, 12 і 13.

Які навушники підтримують LE Audio Auracast

До списку навушників входять Samsung Galaxy Buds 3 Pro , JBL Tour One M3, Sennheiser Accentum True Wireless та інші. Крім того, в заяві Google йдеться, що можливості Android LE Audio доступні на навушниках Sony. На даний момент навушники WF-1000XM5 — єдиний пристрій, задокументований у списку пристроїв Bluetooth Auracast.

Раніше писали, які ще нові функції Android смартфони отримали з оновленням системи. Серед них — "розумний" помічник у додатку клавіатури.