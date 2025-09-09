Телефоны Android бесплатно получили новейшую функцию: кто и как может пользоваться

Google выпустила новое обновление Android, расширяющее поддержку Bluetooth LE Audio на большее количество смартфонов и наушников.

Теперь технология Bluetooth Auracast позволяет делиться аудио обладателям устройств от разных брендов. Подробности сообщило издание ZDNet.

Как работает LE Audio Auracast

Bluetooth LE Audio — это протокол Bluetooth, поддерживающий технологию Bluetooth Auracast для обмена аудио. Она позволяет одному устройству транслировать звук на неограниченное количество аудиоприемников с поддержкой той же технологии.

Если наушники и смартфон поддерживают Auracast, то можно передавать звук всего, что воспроизводится на смартфоне: музыку, фильмы, подкасты, ролики из TikTok или видео на YouTube. Другие пользователи смогут слушать трансляцию в своих наушниках, если отсканируют QR-код с экрана телефона или воспользуются функцией Google Fast Pair.

Кроме того, устройства могут получать доступ к публичным трансляциям в спортзалах, театрах, аэропортах, музеях и аудиториях, которые запустили соответствующую программу. Поддержка устройств продолжает расширяться, но повсеместное внедрение происходит медленнее. Важно, чтобы и смартфон, и наушники поддерживали функцию.

Какие смартфоны поддерживают LE Audio Auracast

Функция Bluetooth Auracast доступна только на некоторых смартфонах, включая Google Pixel 8 и более новые модели, а также Samsung Galaxy S23, S24 и S25, Galaxy Z Fold 5, Z Fold 6 и Z Fold 7.

Технологию также поддерживают свежие модели Xiaomi 14 14T и 15, POCO X6 Pro, POCO F6 Pro, OnePlus 11, 12 и 13.

Какие наушники поддерживают LE Audio Auracast

В список наушников входят Samsung Galaxy Buds 3 Pro , JBL Tour One M3, Sennheiser Accentum True Wireless и другие. Кроме того, в заявлении Google говорится, что возможности Android LE Audio доступны на наушниках Sony. На данный момент наушники WF-1000XM5 — единственное устройство, задокументированное в списке устройств Bluetooth Auracast.

Ранее писали, какие еще новые функции Android смартфоны получили с обновлением системы. Среди них — "умный" помощник в приложении клавиатуры.