Солнечные панели "напечатали" на ролике и они выдержали 2000 часов жары: в чем секрет

Европейские ученые разработали технологию, позволяющую "печатать" гибкие и дешевые солнечные панели в рулонах. Инновация снижает стоимость производства, а также делает панели устойчивее к влаге и жаре.

Консорциум PEARL, объединяющий 10 исследовательских центров, совершил прорыв в сфере гибких перовскитных солнечных ячеек. Их эффективность уже превысила 21%. А эталонные 25%, как у традиционными кремниевых аналогов, уже не за горами, пишет Interesting Engineering.

Особенность технологии состоит в применении углеродных электродов и рулонной печати (Roll-to-roll). В этом случае можно отказаться от дорогих и хрупких материалов, а также изготавливать панели в промышленных масштабах, значительно снижая их стоимость. Вдобавок такой подход полезен для экологии: использование углеродных электродов и переработанного пластика (PET) сокращает углеродный след производства более чем на 50%.

Важное достижение исследователей касается проблемы долговечности панелей данного типа. Благодаря новому защитному покрытию, гибкие ячейки выдерживают более 2000 часов в экстремальных условиях — при температуре 85°C и влажности 85%. А значит, они вполне пригодны для эксплуатации в реальных условиях даже при плохой погоде.

Другое преимущество гибких панелей заключается в том, что их можно применять в необычных форм-факторах, где традиционные стеклянные не подходят. Например, их нетрудно встраивать в фасады зданий, либо интегрировать в автомобили, одежду и портативную электронику.

