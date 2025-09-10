Сонячні панелі "надрукували" на ролику і вони витримали 2000 годин спеки: у чому секрет

Європейські вчені розробили технологію, що дає змогу "друкувати" гнучкі та дешеві сонячні панелі в рулонах. Інновація знижує вартість виробництва, а також робить панелі стійкішими до вологи та спеки.

Консорціум PEARL, що об'єднує 10 дослідницьких центрів, здійснив прорив у сфері гнучких перовскітних сонячних осередків. Їхня ефективність уже перевищила 21%. А еталонні 25%, як у традиційних кремнієвих аналогів, вже не за горами, пише Interesting Engineering.

Особливість технології полягає в застосуванні вуглецевих електродів і рулонного друку (Roll-to-roll). У цьому разі можна відмовитися від дорогих і крихких матеріалів, а також виготовляти панелі в промислових масштабах, значно знижуючи їхню вартість. До того ж такий підхід корисний для екології: використання вуглецевих електродів і переробленого пластику (PET) скорочує вуглецевий слід виробництва більш ніж на 50%.

Важливе досягнення дослідників стосується проблеми довговічності панелей цього типу. Завдяки новому захисному покриттю, гнучкі осередки витримують понад 2000 годин в екстремальних умовах — за температури 85°C і вологості 85%. А отже, вони цілком придатні для експлуатації в реальних умовах навіть за поганої погоди.

Інша перевага гнучких панелей полягає в тому, що їх можна застосовувати в незвичайних форм-факторах, де традиційні скляні не підходять. Наприклад, їх неважко вбудовувати у фасади будівель, або інтегрувати в автомобілі, одяг і портативну електроніку.

