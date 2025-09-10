Дроны разных производителей объединили в один рой: как достигли такой координации

Представлена программная платформа Nemyx, за счет которой дроны от разных брендов способны летать скоординированными группами. Такая универсальность удобна в условиях, когда нужно синхронизировать совершенно разные модели беспилотников.

Технологию разработала компания Auterion. Благодаря ее алгоритму можно объединять в рой дроны различных компаний, заставляя их действовать сообща с минимальным участием человека. Это дает серьезное преимущество в тактических миссиях, пишет iHLS.

В основе платформы лежит операционная система с открытой архитектурой — AuterionOS. Любой дрон, работающий на ней, может быть интегрирован в группу с помощью простого обновления ПО, без необходимости в новом "железе". Для одновременной атаки на несколько целей предусмотрены искусственный интеллект и компьютерное зрение. При этом вычислительная нагрузка распределяется между всеми участниками роя.

Важное преимущество — устойчивость к средствам РЭБ. Благодаря специальному коммуникационному модулю Skynode S дроны могут продолжать скоординированную работу даже при полном подавлении GPS и каналов связи. Такой подход критичен для противодействия средствам противника в реальных боевых условиях.

Разработку уже опробовали на практике. В ходе недавней демонстрации рой, состоящий из дронов от разных вендоров, нанес синхронизированный удар по нескольким наземным целям без прямого управления со стороны оператора. Кроме того, компонентом Skynode S уже оснащаются дроны в Украине с 2024 года, а согласно недавним соглашениям, его внедрение планируют расширить.

