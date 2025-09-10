Дрони різних виробників об'єднали в один рій: як досягли такої координації

Представлено програмну платформу Nemyx, завдяки якій дрони від різних брендів здатні літати скоординованими групами. Така універсальність зручна в умовах, коли потрібно синхронізувати абсолютно різні моделі безпілотників.

Технологію розробила компанія Auterion. Завдяки її алгоритму можна об'єднувати в рій дрони різних компаній, змушуючи їх діяти спільно з мінімальною участю людини. Це дає серйозну перевагу в тактичних місіях, пише iHLS.

В основі платформи лежить операційна система з відкритою архітектурою — AuterionOS. Будь-який дрон, що працює на ній, може бути інтегрований у групу за допомогою простого оновлення ПЗ, без необхідності в новому "залізі". Для одночасної атаки на кілька цілей передбачені штучний інтелект і комп'ютерний зір. При цьому обчислювальне навантаження розподіляється між усіма учасниками рою.

Важлива перевага — стійкість до засобів РЕБ. Завдяки спеціальному комунікаційному модулю Skynode S дрони можуть продовжувати скоординовану роботу навіть у разі повного придушення GPS і каналів зв'язку. Такий підхід критичний для протидії засобам противника в реальних бойових умовах.

Розробку вже випробували на практиці. Під час нещодавньої демонстрації рій, що складався з дронів від різних вендорів, завдав синхронізованого удару по кількох наземних цілях без прямого управління з боку оператора. Крім того, компонентом Skynode S вже оснащують дрони в Україні з 2024 року, а згідно з нещодавніми угодами, його впровадження планують розширити.

