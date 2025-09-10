Пока США сжигают газ, Индия тестирует устройство, извлекающее энергию прямо из воздуха

Технология, использующая воздух в качестве источника энергии, обещает стать экономичной и экологически чистой альтернативой для хранения и производства электроэнергии.

В то время как США по-прежнему полагаются на природный газ, а Япония делает ставку на водород, Индия добивается успехов в разработке технологий производства чистой энергии. Ученые разработали устройство, извлекающее энергию из воздуха. Оно может стать ключом к более доступным и эффективным энергетическим решениям, а также способствовать снижению загрязнения окружающей среды, пишет ecoticias.com.

Зависимость от невозобновляемых источников энергии, таких как газ, остается серьезным препятствием для многих стран, например, для Соединенных Штатах, где активно сжигают природный газ.

В Индии разработали решение для развивающихся стран, сталкивающихся с энергетическими и экологическими проблемами. Технология, использующая воздух в качестве источника энергии, обещает стать экономичной и экологически чистой альтернативой для хранения и производства электроэнергии. Речь идет о модернизированной цинк-воздушной батарее, которая не только накапливает энергию, но и генерирует в качестве побочного продукта перекись водорода (H₂O₂) – незаменимое вещество в различных промышленных процессах, таких как очистка воды и текстильных отходов.

Цинк-воздушная батарея Фото: скриншот

Преимущество этой батареи в том, что она точно контролирует химическую реакцию на катоде, в результате чего кислород воздуха восстанавливается до перекиси водорода, а не воды. Использование углеродного катализатора делает этот процесс не только дешевле, но и экологичнее, поскольку не требует использования металлов, таких как палладий, которые используются в традиционных процессах производства H₂O₂.

Способность этого устройства не только генерировать энергию, но и проводить полезную химическую реакцию дает возможность одновременно решать две задачи. Иными словами, цинково-воздушная батарея может обеспечивать электроэнергией и одновременно очищать загрязненную воду, что делает ее недорогим и многофункциональным решением.

