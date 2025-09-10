Поки США спалюють газ, Індія тестує пристрій, що видобуває енергію просто з повітря

Технологія, що використовує повітря як джерело енергії, обіцяє стати економічною та екологічно чистою альтернативою для зберігання і виробництва електроенергії.

У той час як США, як і раніше, покладаються на природний газ, а Японія робить ставку на водень, Індія домагається успіхів у розробці технологій виробництва чистої енергії. Вчені розробили пристрій, що витягує енергію з повітря. Він може стати ключем до більш доступних і ефективних енергетичних рішень, а також сприяти зниженню забруднення навколишнього середовища, пише ecoticias.com.

Залежність від невідновлюваних джерел енергії, таких як газ, залишається серйозною перешкодою для багатьох країн, наприклад, для Сполучених Штатів, де активно спалюють природний газ.

В Індії розробили рішення для країн, що розвиваються, які стикаються з енергетичними та екологічними проблемами. Технологія, що використовує повітря як джерело енергії, обіцяє стати економічною та екологічно чистою альтернативою для зберігання і виробництва електроенергії. Йдеться про модернізовану цинк-повітряну батарею, яка не тільки накопичує енергію, а й генерує як побічний продукт перекис водню (H₂O₂) — незамінну речовину в різних промислових процесах, як-от очищення води та текстильних відходів.

Цинк-повітряна батарея Фото: скриншот

Перевага цієї батареї в тому, що вона точно контролює хімічну реакцію на катоді, внаслідок чого кисень повітря відновлюється до перекису водню, а не води. Використання вуглецевого каталізатора робить цей процес не тільки дешевшим, а й екологічнішим, оскільки не вимагає використання металів, таких як паладій, які використовуються в традиційних процесах виробництва H₂O₂.

Здатність цього пристрою не тільки генерувати енергію, а й проводити корисну хімічну реакцію дає можливість одночасно вирішувати два завдання. Іншими словами, цинково-повітряна батарея може забезпечувати електроенергією і одночасно очищати забруднену воду, що робить її недорогим і багатофункціональним рішенням.

