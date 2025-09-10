Миллион километров ресурса и 10 минут зарядки: батарея CATL обеспечит прорыв для электрокаров (фото)

Китайский техногигант CATL выпустил серию аккумуляторов Shenxing Pro. В нее вошли две модели: одна — со сроком службы 12 лет (примерно 1 млн километров пробега), другая — со сверхбыстрой зарядкой, обеспечивающей запас хода в 478 км всего за 10 минут.

Новые литий-железо-фосфатные (LFP) батареи созданы специально для европейского рынка, где для многих потребителей актуальны длительные поездки по трассе, долговечность и работа в холодных условиях. Производитель уже сотрудничает с 90% местных автоконцернов, пишет carnewschina.com

Две конфигурации батарей CATL Shenxing Pro Фото: CATL

Два передовых варианта

Super Long Life & Long Range: Эта версия нацелена на длительный срок эксплуатации. Она обеспечивает запас хода до 758 км по циклу WLTP и рассчитана на 12 лет службы, что эквивалентно 1 миллиону километров пробега. При этом деградация после первых 200 000 км не превысит 9%. Оптимальное решение для такси, каршеринга и вторичного рынка, где важна остаточная стоимость электрокара.

Super-Fast Charging: Здесь ставка сделана на скорость зарядки. Всего 10 минут у розетки — и электромобиль получает 478 км запаса хода. Батарея способна принимать мощность до 830 кВт даже при 20% заряда. Технология устраняет проблему долгих "заправок" и делает путешествия на электромобиле такими же удобными, как и на бензиновом авто.

В основе обеих версий лежат ячейки свежего поколения Wave Cells, получившие на 25% более жесткий корпус и эффективность упаковки до 76%. За безопасность отвечает система NP 3.0 (No Propagation), предотвращающая возгорание даже при внутреннем повреждении ячейки. CATL уже располагает двумя заводами в Европе (в Германии и Венгрии) и строит третий в Испании, так что производство новинок будут активно масштабировать.

