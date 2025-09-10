Мільйон кілометрів ресурсу і 10 хвилин зарядки: батарея CATL забезпечить прорив для електрокарів (фото)

Китайський техногігант CATL випустив серію акумуляторів Shenxing Pro. До неї увійшли дві моделі: одна — з терміном служби 12 років (приблизно 1 млн кілометрів пробігу), інша — з надшвидкою зарядкою, що забезпечує запас ходу в 478 км лише за 10 хвилин.

Нові літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї створені спеціально для європейського ринку, де для багатьох споживачів актуальними є тривалі поїздки по трасі, довговічність і робота в холодних умовах. Виробник уже співпрацює з 90% місцевих автоконцернів, пише carnewschina.com

Дві конфігурації батарей CATL Shenxing Pro Фото: CATL

Два передових варіанти

Super Long Life & Long Range: Ця версія націлена на тривалий термін експлуатації. Вона забезпечує запас ходу до 758 км за циклом WLTP і розрахована на 12 років служби, що еквівалентно 1 мільйону кілометрів пробігу. При цьому деградація після перших 200 000 км не перевищить 9%. Оптимальне рішення для таксі, каршерінга і вторинного ринку, де важлива залишкова вартість електрокара.

Тут ставка зроблена на швидкість зарядки. Лише 10 хвилин біля розетки — і електромобіль отримує 478 км запасу ходу. Батарея здатна приймати потужність до 830 кВт навіть при 20% заряду. Технологія усуває проблему довгих "заправок" і робить подорожі на електромобілі такими ж зручними, як і на бензиновому авто.

В основі обох версій лежать осередки свіжого покоління Wave Cells, які отримали на 25% жорсткіший корпус і ефективність упаковки до 76%. За безпеку відповідає система NP 3.0 (No Propagation), що запобігає загорянню навіть у разі внутрішнього пошкодження комірки. CATL вже має у своєму розпорядженні два заводи в Європі (в Німеччині та Угорщині) і будує третій в Іспанії, тож виробництво новинок будуть активно масштабувати.

Раніше ми повідомляли, що Hyundai готує недорогий електромобіль. У лінійці бренду незабаром з'явиться доступний електрокар Ioniq 3. Компактна міська модель зможе проїхати понад 600 км без підзарядки.