Hyundai готовит недорогой электромобиль с запасом хода более 600 км — подробности и фото

В линейке Hyundai вскоре появится доступный электрокар Ioniq 3. Компактная городская модель сможет проехать более 600 км без подзарядки.

Предвестником новой модели является концепт Hyundai Three, который презентовали на автосалоне IAA во Франкфурте. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Хэтчбек получил оригинальный прозрачный спойлер Фото: Hyundai

Новый Hyundai Three является своеобразным преемником модели Veloster, ведь это также компактный хэтчбек-купе в спортивном стиле. Электрокар достигает 4288 мм в длину и 1968 мм в ширину при колесной базе 2722 мм.

На передней панели установили несколько небольших экранов Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Three отличается динамичным дизайном с короткими свесами кузова, расширенными крыльями и низкой крышей. Пиксельная оптика знакома по другим Hyundai Ioniq. Окна авто получили желтую тонировку, такого же цвета и прозрачный спойлер. Вместо зеркал — камеры.

Задние двери открываются против движения. Электрокар имеет необычную минималистскую компоновку водительского места с несколькими небольшими экранчиками. Нестандартно выглядят и ковшеобразные кресла.

Задняя дверь открывается против движения Фото: Hyundai

Характеристики концепта не раскрываются. Впрочем, известно, что серийный электромобиль Hyundai Ioniq 3 будет использовать силовую установку Kia EV3 и EV4 с 204-сильным мотором и батарею на 81,4 кВт∙ч. Запас хода достигнет примерно 630 км.

Кстати, на автошоу IAA Mobility представили прототип электрического универсала Skoda Octavia.

Также Фокус сообщал, что Stellantis презентовал в Мюнхене недорогой электрический хэтчбек.