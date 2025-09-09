Hyundai готує недорогий електромобіль із запасом ходу понад 600 км — подробиці та фото
У лінійці Hyundai невдовзі з’явиться доступний електрокар Ioniq 3. Компактна міська модель зможе проїхати понад 600 км без підзарядки.
Провісником нової моделі є концепт Hyundai Three, який презентували на автосалоні IAA у Франкфурті. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.
Новий Hyundai Three є своєрідним наступником моделі Veloster, адже це також компактний хетчбек-купе у спортивному стилі. Електрокар сягає 4288 мм завдовжки та 1968 мм завширшки при колісній базі 2722 мм.
Електромобіль Hyundai Three вирізняється динамічним дизайном із короткими звисами кузова, розширеними крилами та низьким дахом. Піксельна оптика знайома за іншими Hyundai Ioniq. Вікна авто отримали жовте тонування, такого ж кольору і прозорий спойлер. Замість дзеркал – камери.
Задні двері відкриваються проти руху. Електрокар має незвичне мінімалістське компонування водійського місця з кількома невеликими екранчиками. Нестандартний вигляд мають і ківшеподібні крісла.
Характеристики концепту не розкривають. Утім, відомо, що серійний електромобіль Hyundai Ioniq 3 використовуватиме силову установку Kia EV3 та EV4 із 204-сильним мотором і батарею на 81,4 кВт∙год. Запас ходу сягне приблизно 630 км.
