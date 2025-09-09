Hyundai готує недорогий електромобіль із запасом ходу понад 600 км — подробиці та фото

У лінійці Hyundai невдовзі з’явиться доступний електрокар Ioniq 3. Компактна міська модель зможе проїхати понад 600 км без підзарядки.

Провісником нової моделі є концепт Hyundai Three, який презентували на автосалоні IAA у Франкфурті. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Хетчбек отримав оригінальний прозорий спойлер Фото: Hyundai

Новий Hyundai Three є своєрідним наступником моделі Veloster, адже це також компактний хетчбек-купе у спортивному стилі. Електрокар сягає 4288 мм завдовжки та 1968 мм завширшки при колісній базі 2722 мм.

На передній панелі встановили кілька невеликих екранів Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Three вирізняється динамічним дизайном із короткими звисами кузова, розширеними крилами та низьким дахом. Піксельна оптика знайома за іншими Hyundai Ioniq. Вікна авто отримали жовте тонування, такого ж кольору і прозорий спойлер. Замість дзеркал – камери.

Задні двері відкриваються проти руху. Електрокар має незвичне мінімалістське компонування водійського місця з кількома невеликими екранчиками. Нестандартний вигляд мають і ківшеподібні крісла.

Задні двері відкриваються проти руху Фото: Hyundai

Характеристики концепту не розкривають. Утім, відомо, що серійний електромобіль Hyundai Ioniq 3 використовуватиме силову установку Kia EV3 та EV4 із 204-сильним мотором і батарею на 81,4 кВт∙год. Запас ходу сягне приблизно 630 км.

До речі, на автошоу IAA Mobility представили прототип електричного універсала Skoda Octavia.

Також Фокус повідомляв, що Stellantis презентував у Мюнхені недорогий електричний хетчбек.