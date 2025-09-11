Государство взялось за ИИ: зачем в Украине запустили сайт о данной технологии (фото)

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске первой государственной онлайн-платформы, посвященной искусственному интеллекту. Этот сайт станет единым центром для всех важных ИИ-проектов и новостей отрасли в стране.

Площадка создана для бизнеса, государственных организаций, научных и образовательных учреждений, а также международных партнеров, которые хотят принять участие в развитии украинской ИИ-сферы, сообщает пресс-офис Министерства цифровой трансформации Украины..

Единое окно для ИИ-трансформации Украины

"Наша цель — войти в топ-3 страны мира по уровню развития и внедрения AI до 2030 года", — заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Он добавил, что сайт станет единой точкой доступа к актуальной информации о государственных инициативах в отрасли нейросетей.

Сайт об ИИ, запущенный Министерством цифровой трансформации Фото: Министерство цифровой трансформации

Что доступно на платформе?

Пользователи сайта получат доступ к:

Актуальным рекомендациям и практическим гайдам по использованию ИИ.

Полезным инструментам для внедрения технологий.

Возможности присоединиться к ведущему комитету по ИИ при Минцифре.

Информации о компаниях, участвующих в регулировании ИИ, а также ИИ-сообществе в Украине.

Возможности для стартапов и бизнеса

Особое внимание организаторы уделили поддержке инновационных компаний. Благодаря проекту SandBox стартапы смогут протестировать свои ИИ-решения на соответствие международным стандартам в безопасной среде. Государство окажет поддержку в таких сферах, как GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech и EdTech.

Кроме того, на сайте можно будет ознакомиться с ИИ-продуктами первого в Украине Центра передового опыта WINWIN AI CoE, а также узнать подробности про ведущие команды и визионеров в сфере искусственного интеллекта.

Проект реализован при поддержке проекта "Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности" (UK DIGIT), который реализуется Фондом Евразия и финансируется UK Dev.

Раньше Фокус сообщал, что Украина запустила первый в мире государственный ассистент на ИИ — "Дія.АІ". На портале "Дія" заработал ИИ-ассистент, отвечающий на запросы граждан и предоставляющий услуги в чате.