Первый в мире государственный ассистент на ИИ: Украина запустила "Дія.АІ" (видео)
Украина стала первой страной, где государственные услуги можно получить через искусственный интеллект. На портале "Дія" заработал AI-ассистент, отвечающий на запросы граждан и предоставляющий услуги в чате.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Сегодня мы запустили "Дія.АІ" на портале "Дія". Это первый в мире государственный AI-агент, который не только отвечает на вопросы, но и предоставляет услуги прямо в чате. Вскоре он появится и в мобильном приложении", — заявил министр.
По информации Минцифры, "Дія.АІ" уже доступна в формате открытого бета-тестирования.
Возможности "Дія.АІ"
- Предоставляет услуги. Пользователи уже могут получить в чате справку о доходах. В ближайшие месяцы добавят еще пять новых услуг.
- Рассказывает о возможностях "Дії". Например, как открыть ФЛП или оформить "Пакет малыша".
- Подбирает услуги под конкретные ситуации. Если жилье повреждено, система подскажет о программе "еВідновлення" и предоставит инструкцию для получения компенсации.
Чтобы воспользоваться "Дія.АІ", нужно авторизоваться на портале и написать свой запрос в чат. Ассистент пошагово объяснит, как действовать дальше.
Команда Минцифры продолжает обучать систему, чтобы она быстрее реагировала на запросы и работала точнее. Федоров призвал пользователей оставлять отзывы в виде лайков, дизлайков или комментариев непосредственно во время общения с ассистентом.
