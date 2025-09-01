Первый в мире государственный ассистент на ИИ: Украина запустила "Дія.АІ" (видео)

Украина стала первой страной, где государственные услуги можно получить через искусственный интеллект. На портале "Дія" заработал AI-ассистент, отвечающий на запросы граждан и предоставляющий услуги в чате.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня мы запустили "Дія.АІ" на портале "Дія". Это первый в мире государственный AI-агент, который не только отвечает на вопросы, но и предоставляет услуги прямо в чате. Вскоре он появится и в мобильном приложении", — заявил министр.

По информации Минцифры, "Дія.АІ" уже доступна в формате открытого бета-тестирования.

Возможности "Дія.АІ"

Предоставляет услуги. Пользователи уже могут получить в чате справку о доходах. В ближайшие месяцы добавят еще пять новых услуг.

Рассказывает о возможностях "Дії". Например, как открыть ФЛП или оформить "Пакет малыша".

Подбирает услуги под конкретные ситуации. Если жилье повреждено, система подскажет о программе "еВідновлення" и предоставит инструкцию для получения компенсации.

Чтобы воспользоваться "Дія.АІ", нужно авторизоваться на портале и написать свой запрос в чат. Ассистент пошагово объяснит, как действовать дальше.

Команда Минцифры продолжает обучать систему, чтобы она быстрее реагировала на запросы и работала точнее. Федоров призвал пользователей оставлять отзывы в виде лайков, дизлайков или комментариев непосредственно во время общения с ассистентом.

