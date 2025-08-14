"Дія" запустит онлайн-развод: сначала приложение попытается отказать

Михаил Федоров сообщил, что сервис для расторжения брака онлайн планируют запустить уже этой осенью. Анонс сопроводили вирусными фото и видео с концерта группы Coldplay.

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о предстоящем запуске в приложении "Дія" функции подачи заявления на развод. По его словам, новый сервис должен заработать осенью этого года. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Threads, использовав в качестве инфоповода популярное вирусное фото с концерта Coldplay.

Чиновник опубликовал снимок, на котором зафиксирован генеральный директор ІТ-компании Astronomer вместе с женщиной, которую в сети называют его любовницей и одновременно HR-директором этой компании. "Кстати, осенью запускаем услугу развода в "Дії"", — подписал фото Федоров.

Подобный анонс появился и в TikTok-аккаунте министра. Там он опубликовал видео с концерта, добавив подпись: "Если брак не работает — работает "Дія"".

Скандальное видео с концерта Coldplay, который состоялся 16 июля, быстро приобрело популярность в соцсетях. Камера стадиона зафиксировала момент, когда CEO Astronomer Энди Байрон сидел рядом с Кристин Кебот, руководителем HR-отдела компании. После огласки Байрон удалил профили в соцсетях, а в Интернете появились многочисленные мемы на эту тему.

Компания Astronomer, которую оценивают более чем в 1,2 млрд долларов, работает с такими клиентами, как Uber, Ford и LinkedIn.

На момент публикации официального подтверждения от Министерства цифровой трансформации Украины о запуске онлайн-услуги развода в "Дії" еще не поступало. Сейчас в сервисе доступны только выписки или дубликаты свидетельства о расторжении брака, а подать заявление полностью онлайн пока невозможно.

