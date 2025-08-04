Как сохранить свои деньги: два совета от адвокатов по разводам

Перед женитьбой одной из тем, которую вы захотите обсудить со своей второй половинкой, являются деньги, говорит Парима Пандху, адвокат по разводам. Если ваш брак сложный, и у вас еще нет брачного договора, есть способы защитить свои деньги, если вы в конце концов решите развестись.

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Важно поговорить о долгах, доходе, бюджетировании, жизненных целях — все, что связано с вашими финансами. Это все очень неудобные и трудные вопросы, но как только вы поговорите об этом и решите этот вопрос, это действительно развеет много страха и неуверенности, которые могут возникнуть. Об этом пишет CNBC.

Вот что рекомендуют Пандху и адвокат по разводам и семейному праву Падиде Джафари.

1. Узнайте как можно больше о ваших общих финансах

Пока вы женаты, убедитесь, что вы знаете все детали ваших общих счетов.

"Поработайте над тем, чтобы узнать как можно больше о своих финансах, активах и обязательствах. Вы все еще в браке, поэтому вам легче позвонить своему бизнес-менеджеру, позвонить бухгалтеру, проверить счета", — говорит Пандху.

Таким образом, если кто-то из вас подаст на развод, "вы уже знаете по крайней мере половину уравнения".

Вам не придется просить у своего партнера доступ к счетам или беспокоиться о любых изменениях, которые будут внесены без вашего ведома.

Узнайте как можно больше о ваших общих финансах Фото: Unsplash

2. Рассмотрите возможность заключения послебрачного соглашения

Как и добрачное соглашение, послебрачное соглашение, или постбрачное соглашение, определяет, как пара распределит свои активы в случае развода.

Это может дать каждой стороне в браке ощущение безопасности относительно того, что принадлежит им в отношениях и вне их. Особенно стоит учесть это, если один из супругов начал бизнес.

Например, в американских штатах, где имущество совместного пользования обычно разделяется в соотношении 50/50, послебрачный договор может помочь определить, как эти бизнес-активы будут разделены, если вообще будут.

"Это может защитить бизнес", — говорит адвокат.

Она предупреждает, что послебрачный договор может быть сложной темой для обсуждения и может быть не лучшим решением для всех. Это может создать у одного партнера ощущение, что другой ему не доверяет. Но это стоит обсудить, даже если одна сторона боится спора.

Послебрачный договор может быть сложной темой для обсуждения Фото: Pexels

"Избегание конфликта на самом деле приводит к еще большим конфликтам позже", — говорит Джафари.

Поэтому лучше всего провести разговор и посмотреть, как человек отреагирует.

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