Як зберегти свої гроші: дві поради від адвокатів з розлучень

Перед одруженням однією з тем, яку ви захочете обговорити зі своєю другою половинкою, є гроші, каже Паріма Пандху, адвокатка з розлучень. Якщо ваш шлюб складний, і у вас ще немає шлюбного договору, є способи захистити свої гроші, якщо ви зрештою вирішите розлучитися.

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Важливо поговорити про борги, дохід, бюджетування, життєві цілі — усе, що пов'язано з вашими фінансами. Це все дуже незручні та важкі питання, але як тільки ви поговорите про це та вирішите це питання, це дійсно розвіє багато страху та невпевненості, які можуть виникнути. Про це пише CNBC.

Ось що рекомендують Пандху та адвокатка з розлучень та сімейного права Падіде Джафарі.

1. Дізнайтеся якомога більше про ваші спільні фінанси

Поки ви одружені, переконайтеся, що ви знаєте всі деталі ваших спільних рахунків.

"Попрацюйте над тим, щоб дізнатися якомога більше про свої фінанси, активи та зобов'язання. Ви все ще у шлюбі, тому вам легше зателефонувати своєму бізнес-менеджеру, зателефонувати бухгалтеру, перевірити рахунки", — каже Пандху.

Таким чином, якщо хтось із вас подасть на розлучення, "ви вже знаєте принаймні половину рівняння".

Вам не доведеться просити у свого партнера доступ до рахунків або турбуватися про будь-які зміни, які будуть внесені без вашого відома.

Дізнайтеся якомога більше про ваші спільні фінанси Фото: Unsplash

2. Розгляньте можливість укладення післяшлюбної угоди

Як і передшлюбна угода, післяшлюбна угода, або постшлюбна угода, визначає, як пара розподілить свої активи у разі розлучення.

Це може дати кожній стороні у шлюбі відчуття безпеки щодо того, що належить їм у стосунках і поза ними. Особливо варто врахувати це, якщо один з подружжя розпочав бізнес.

Наприклад, в американських штатах, де майно спільного користування зазвичай поділяється у співвідношенні 50/50, післяшлюбний договір може допомогти визначити, як ці бізнес-активи будуть розділені, якщо взагалі будуть.

"Це може захистити бізнес", — каже адвокатка.

Вона попереджає, що післяшлюбний договір може бути складною темою для обговорення і може бути не найкращим рішенням для всіх. Це може створити в одного партнера відчуття, що інший йому не довіряє. Але це варто обговорити, навіть якщо одна сторона боїться суперечки.

Післяшлюбний договір може бути складною темою для обговорення Фото: Pexels

"Уникнення конфлікту насправді призводить до ще більших конфліктів пізніше", – каже Джафарі.

Тому найкраще провести розмову та подивитися, як людина відреагує.

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