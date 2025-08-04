Чоловік одружився з трьома жінками одночасно: як його покарали (фото)

Чоловік з Флориди уникнув тюремного ув'язнення після того, як його спіймали на обмані трьох жінок. Він одружився з ними одночасно за складною схемою.

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50-річного Генрі Бетсі-молодшого минулого тижня визнали винним в багаторазовому одруженні після того, як три жінки "з розбитим серцем" заявили про свою правоту, коли дізналися про обман. Про це пише Daily Mail.

Перший шлюб

Генрі одружився зі своєю першою дружиною Тонею в окрузі Дюваль у листопаді 2020 року. Вони уклали шлюб у будівлі суду в Джексонвіллі після знайомства в Tinder.

Другий шлюб

Два роки по тому Генрі одружився з Бренді в будівлі суду округу Манаті після знайомства в іншому додатку для знайомств для самотніх батьків під назвою Stir.

Третій шлюб

Того ж року Генрі одружився втретє з Мішель після знайомства на сайті знайомств Match.com. Жінка зізналася, що закохалася в 50-річного чоловіка "по вуха" і опинилася в будівлі суду лише через три тижні після знайомства з ним.

Але "потрійне життя" Генрі розпалося, коли, за словами Тоні, вона почала шукати ім'я свого чоловіка в окружних судових протоколах і знайшла його шлюбні свідоцтва з двома іншими жінками.

Генрі Бетсі-молодший з дружиною Мішель Фото: Daily Mail

"Я просто почала округ за округом, вводячи його ім'я. І саме тоді я побачила шлюб з Мішель і шлюб з Бренді", — розповіла вона.

Коли Генрі стояв у суді, його нова дівчина, ім'я якої не розголошується, підтримувала його в залі суду.

Генрі Бетсі-молодший з колишньою дівчиною Фото: Daily Mail

Дружини Генрі зізналися, що потрапили в його пастку після того, як він шукав "незаміжніх, нещодавно розлучених жінок". Мішель сказала, що вона "не мала уявлення", що у Генрі було ще дві дружини, коли отримала повідомлення від Тоні.

Жінки згадували, що обманщик зображував себе чарівним чоловіком і ніколи не натякав, що перебував в інших стосунках. Тоня сказала, що Генрі здавався "ідеальною людиною, хоча насправді він не був нічим таким".

Покарання

Коли минулого року його схема розкрилася, Генрі було заарештовано за обман та багаторазове одруження. Напередодні суддя Деніел Меррітт засудив його до двох років умовно та 100 годин громадських робіт.

Генрі Бетсі-молодший Фото: Daily Mail

Мішель розкритикувала Генрі на слуханні, заявивши суду: "Я, на жаль, досі дружина підсудного".

"Я тут сьогодні не просто як жінка, зраджена кимось, кому я колись довіряла, але я також говорю від імені інших причетних жінок", — сказала вона.

Мішель розповіла журналістам після оголошення вироку, що хоча вона сподівалася на тюремне ув'язнення, вона знайшла розраду в тому, що Генрі отримав хоч таке покарання.

Вона додала, що не вірить, що він відчував докори сумління за біль, який він завдав своїм трьом дружинам.

Чому він тричі одружився

Жінки звинуватили Генрі у використанні їх для отримання грошей, і кожна з дружин згадувала його відчайдушні спроби отримати їхні кошти.

Тоня сказала, що всі три жінки були або нещодавно розлучені, або збиралися розлучитися, коли зустріли Генрі. Бренді згадала, що Генрі змусив її додати його до свого банківського рахунку в день їхнього весілля.

Жінки звинуватили закони Флориди в тому, що вони пропустили інформацію про те, що Генрі був одружений з усіма трьома одночасно.

Сам Генрі визнав себе винним. Він був присутній на слуханні щодо винесення вироку зі своєю новою дівчиною.

Чоловік відмовився коментувати, коли до нього підійшли журналісти біля будівлі суду, але попросив вибачення під час слухання.

"Перш за все, я хочу вибачитися перед жінками, а також перед адміністрацією суду, моєю родиною та друзями, які були причетні до цього", — сказав він.

Шлюб Генрі та Тоні закінчився розлученням після його арешту, а шлюби з Бренді та Мішель були анульовані.

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