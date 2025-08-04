Мужчина женился на трех женщинах одновременно: как его наказали (фото)

Мужчина из Флориды избежал тюремного заключения после того, как его поймали на обмане трех женщин. Он женился на них одновременно по сложной схеме.

Related video

50-летнего Генри Бетси-младшего на прошлой неделе признали виновным в многократном бракосочетании после того, как три женщины "с разбитым сердцем" заявили о своей правоте, когда узнали об обмане. Об этом пишет Daily Mail.

Первый брак

Генри женился на своей первой жене Тоней в округе Дюваль в ноябре 2020 года. Они заключили брак в здании суда в Джексонвилле после знакомства в Tinder.

Второй брак

Два года спустя Генри женился на Бренди в здании суда округа Манати после знакомства в другом приложении для знакомств для одиноких родителей под названием Stir.

Третий брак

В том же году Генри женился в третий раз на Мишель после знакомства на сайте знакомств Match.com. Женщина призналась, что влюбилась в 50-летнего мужчину "по уши" и оказалась в здании суда лишь через три недели после знакомства с ним.

Но "тройная жизнь" Генри распалась, когда, по словам Тони, она начала искать имя своего мужа в окружных судебных протоколах и нашла его брачные свидетельства с двумя другими женщинами.

Генри Бетси-младший с женой Мишель Фото: Daily Mail

"Я просто начала округ за округом, вводя его имя. И именно тогда я увидела брак с Мишель и брак с Бренди", — рассказала она.

Когда Генри стоял в суде, его новая девушка, имя которой не разглашается, поддерживала его в зале суда.

Генри Бетси-младший с бывшей девушкой Фото: Daily Mail

Жены Генри признались, что попали в его ловушку после того, как он искал "незамужних, недавно разведенных женщин". Мишель сказала, что она "не имела представления", что у Генри было еще две жены, когда получила сообщение от Тони.

Женщины вспоминали, что обманщик изображал себя очаровательным мужчиной и никогда не намекал, что состоял в других отношениях. Тоня сказала, что Генри казался "идеальным человеком, хотя на самом деле он не был ничем таким".

Наказание

Когда в прошлом году его схема раскрылась, Генри был арестован за обман и многократную женитьбу. Накануне судья Дэниел Мерритт приговорил его к двум годам условно и 100 часам общественных работ.

Генри Бетси-младший Фото: Daily Mail

Мишель раскритиковала Генри на слушании, заявив суду: "Я, к сожалению, до сих пор жена подсудимого".

"Я здесь сегодня не просто как женщина, преданная кем-то, кому я когда-то доверяла, но я также говорю от имени других причастных женщин", — сказала она.

Мишель рассказала журналистам после оглашения приговора, что хотя она надеялась на тюремное заключение, она нашла утешение в том, что Генри получил хоть такое наказание.

Она добавила, что не верит, что он испытывал угрызения совести за боль, которую он причинил своим трем женам.

Почему он трижды женился

Женщины обвинили Генри в использовании их для получения денег, и каждая из жен вспоминала его отчаянные попытки получить их средства.

Тоня сказала, что все три женщины были либо недавно разведены, либо собирались развестись, когда встретили Генри. Бренди вспомнила, что Генри заставил ее добавить его к своему банковскому счету в день их свадьбы.

Женщины обвинили законы Флориды в том, что они пропустили информацию о том, что Генри был женат на всех трех одновременно.

Сам Генри признал себя виновным. Он присутствовал на слушании по вынесению приговора со своей новой девушкой.

Мужчина отказался комментировать, когда к нему подошли журналисты у здания суда, но попросил прощения во время слушания.

"Прежде всего, я хочу извиниться перед женщинами, а также перед администрацией суда, моей семьей и друзьями, которые были причастны к этому", — сказал он.

Брак Генри и Тони закончился разводом после его ареста, а браки с Бренди и Мишель были аннулированы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Самая молодая победительница лотереи в Великобритании "растранжирила" миллионы на пластические операции.

Девушка съедала два завтрака из McDonald's в день, а затем похудела на 88 килограммов.

Кроме того, Олег Винник откровенно рассказал о своей музе-жене. По слухам, артист женат на певице Таюне.