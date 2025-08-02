Адвокат по разводам рассказала, что делают умные люди перед свадьбой
Адвокат по семейным делам, которая представляла интересы таких звезд как Ким Кардашян и Бритни Спирс, назвала три ключевых вопроса, которые пары должны обсудить до бракосочетания, чтобы избежать будущих конфликтов.
Лора Вассер, известный адвокат по разводам, которая работала с Ким Кардашян, Бритни Спирс и Арианой Гранде, утверждает, что главная причина разводов среди ее клиентов неизменна: "Они не общаются". Подробнее об этом пишет издание Make It.
По словам коллеги Вассер, адвоката Паримы Пандкху из юридической фирмы Wasser, Cooperman & Mandles, в течение брака нужно говорить о том, что вас волнует. "Если заметать проблемы под ковер, они только увеличиваются", — отмечает эксперт.
Чтобы построить крепкие отношения, Пандкху вместе с семейным адвокатом Падиде Джафари рекомендуют будущим супругам обсудить три важных вопроса.
Первый вопрос. Финансы
"Финансы до сих пор остаются одной из трех главных причин разводов", — объясняет Джафари. Поэтому важно выяснить материальное состояние партнера заранее.
"Надо спросить: есть ли у тебя кредиты или задолженности?" — советует адвокат.
Также стоит обсудить бюджетирование и общие цели, например, покупку жилья. Пандкху отмечает: "Это все очень неудобные и трудные вопросы, но когда вы их обсудите и выясните, это развеивает многие страхи и неуверенность".
Второй вопрос. Религия
"Я немного старомодна, поэтому считаю, что о религии все еще стоит спрашивать", — говорит Джафари. По ее мнению, если духовная практика важна для одного из супругов, то нужно убедиться, что партнер уважает эту часть вашей жизни.
Особенно это актуально для пар, которые планируют детей. "А что, если они не верят в крещение? Это станет проблемой, не так ли?", — замечает адвокат.
Третий вопрос. Брачный договор
Брачный договор — это контракт, который определяет, как будут распределены активы, долги и алименты в случае развода или смерти одного из супругов.
"Даже если просто отметить, что то, что я имею на момент вступления в брак, является моей отдельной собственностью, это позволяет парам начать дискуссию и полностью раскрыть друг другу финансовую информацию", — объясняет Пандкху.
По словам эксперта, это может снять напряжение в случае развода и даже дать ощущение безопасности в отношении активов, которые каждый принес в брак.
"Если вы хотите построить крепкий брак, надо вести разговоры, даже очень сложные", — заключает Джафари.
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