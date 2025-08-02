Адвокат по разводам рассказала, что делают умные люди перед свадьбой

Адвокат по семейным делам, которая представляла интересы таких звезд как Ким Кардашян и Бритни Спирс, назвала три ключевых вопроса, которые пары должны обсудить до бракосочетания, чтобы избежать будущих конфликтов.

Related video

Лора Вассер, известный адвокат по разводам, которая работала с Ким Кардашян, Бритни Спирс и Арианой Гранде, утверждает, что главная причина разводов среди ее клиентов неизменна: "Они не общаются". Подробнее об этом пишет издание Make It.

По словам коллеги Вассер, адвоката Паримы Пандкху из юридической фирмы Wasser, Cooperman & Mandles, в течение брака нужно говорить о том, что вас волнует. "Если заметать проблемы под ковер, они только увеличиваются", — отмечает эксперт.

Чтобы построить крепкие отношения, Пандкху вместе с семейным адвокатом Падиде Джафари рекомендуют будущим супругам обсудить три важных вопроса.

Первый вопрос. Финансы

"Финансы до сих пор остаются одной из трех главных причин разводов", — объясняет Джафари. Поэтому важно выяснить материальное состояние партнера заранее.

"Надо спросить: есть ли у тебя кредиты или задолженности?" — советует адвокат.

Также стоит обсудить бюджетирование и общие цели, например, покупку жилья. Пандкху отмечает: "Это все очень неудобные и трудные вопросы, но когда вы их обсудите и выясните, это развеивает многие страхи и неуверенность".

Второй вопрос. Религия

"Я немного старомодна, поэтому считаю, что о религии все еще стоит спрашивать", — говорит Джафари. По ее мнению, если духовная практика важна для одного из супругов, то нужно убедиться, что партнер уважает эту часть вашей жизни.

Эксперт советует паре обсудить общие цели Фото: Unplash

Особенно это актуально для пар, которые планируют детей. "А что, если они не верят в крещение? Это станет проблемой, не так ли?", — замечает адвокат.

Третий вопрос. Брачный договор

Брачный договор — это контракт, который определяет, как будут распределены активы, долги и алименты в случае развода или смерти одного из супругов.

"Даже если просто отметить, что то, что я имею на момент вступления в брак, является моей отдельной собственностью, это позволяет парам начать дискуссию и полностью раскрыть друг другу финансовую информацию", — объясняет Пандкху.

По словам эксперта, это может снять напряжение в случае развода и даже дать ощущение безопасности в отношении активов, которые каждый принес в брак.

"Если вы хотите построить крепкий брак, надо вести разговоры, даже очень сложные", — заключает Джафари.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Василий Вирастюк после 17 лет брака официально развелся со второй женой.

Кроме того, известная украинская актриса объявила о разводе после 10 лет отношений.

Также Остап Ступка рассказал, почему развелся с четвертой женой.