Василий Вирастюк после 17 лет брака официально развелся со второй женой

Решение о разводе затянулось на шесть месяцев из-за апелляции, которую подала бывшая жена спортсмена после его сообщения в соцсетях. В браке Вирастюк и Инна воспитывали двух общих сыновей — Олега и Александра.

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Народный депутат от "Слуги народа" и известный украинский стронгмен Василий Вирастюк официально завершил бракоразводный процесс со своей второй женой Инной. Как сообщил сам Вирастюк в программе Славы Демина, окончательное решение суда было принято 18 декабря 2024 года.

По словам спортсмена, предыдущее решение суда о разводе датировалось июнем, но из-за подачи апелляции со стороны жены процесс затянулся на полгода. Причиной апелляции, как предполагает Вирастюк, могло стать его сообщение в соцсетях после июньского решения.

"Я настолько обрадовался, что написал пост. Но, прочитав его, сторона истца подала апелляцию. Из-за этого пришлось ждать еще шесть месяцев на окончательное решение", — прокомментировал Вирастюк.

Заметим, что Василий Вирастюк и Инна воспитывали двух общих сыновей — Олега (2008 года рождения) и Александра (2016). В своих высказываниях спортсмен отметил, что не был счастлив в этом браке.

Для Вирастюка это был второй брак. Его первая жена, Светлана, погибла в 2006 году во время отдыха в Турции. В этом браке родился старший сын спортсмена — Адам (2003).

Сейчас же в течение последних двух лет Василий живет с другой женщиной, по имени Ирина Зинченко. За это время у пары родилось уже двое малышей — сыновья Владимир, который родился в 2023 году и Ярослав, который появился на свет в начале 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что известно о младшей на 11 лет избраннице стронгмена Василия Вирастюка, которая родила ему пятого сына.

Кроме этого, Фокус писал, что после четырех лет отношений Вадим Олейник разошелся со своей девушкой.