Василь Вірастюк після 17 років шлюбу офіційно розлучився з другою дружиною

Рішення про розлучення затягнулося на шість місяців через апеляцію, яку подала колишня дружина спортсмена після його допису в соцмережах. У шлюбі Вірастюк та Інна виховували двох спільних синів – Олега та Олександра.

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Народний депутат від "Слуги народу" та відомий український стронгмен Василь Вірастюк офіційно завершив процес розлучення зі своєю другою дружиною Інною. Як повідомив сам Вірастюк у програмі Слави Дьоміна, остаточне рішення суду було ухвалене 18 грудня 2024 року.

За словами спортсмена, попереднє рішення суду про розлучення датувалося червнем, але через подання апеляції з боку дружини процес затягнувся на пів року. Причиною апеляції, як припускає Вірастюк, міг стати його допис у соцмережах після червневого рішення.

"Я настільки зрадів, що написав пост. Але, прочитавши його, сторона позивача подала апеляцію. Через це довелося чекати ще шість місяців на остаточне рішення", – прокоментував Вірастюк.

Зауважимо, що Василь Вірастюк і Інна виховували двох спільних синів – Олега (2008 року народження) та Олександра (2016). У своїх висловлюваннях спортсмен зазначив, що не був щасливий у цьому шлюбі.

Для Вірастюка це був другий шлюб. Його перша дружина, Світлана, загинула у 2006 році під час відпочинку в Туреччині. У цьому шлюбі народився старший син спортсмена – Адам (2003).

Зараз же протягом останніх двох років Василь живе з іншою жінкою, на ім'я Ірина Зінченко. За цей час у пари народилося вже двоє малюків — сини Володимир, який народився у 2023 році та Ярослав, який з'явився на світ на початку 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про молодшу на 11 років обраницю стронгмена Василя Вірастюка, яка народила йому п'ятого сина.

Крім цього, Фокус писав, що після чотирьох років стосунків Вадим Олійник розійшовся зі своєю дівчиною.