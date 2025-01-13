Известная украинская актриса объявила о разводе после 10 лет отношений

Елена Светлицкая сообщила, что они с Николаем уже давно не вместе, но расторжение брака оформили только сейчас. Актриса поблагодарила экс-супруга за счастливые годы, двух дочерей и добавила, что их история завершилась без скандалов или публичных конфликтов.

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Украинская актриса Елена Светлицкая, которая получила известность благодаря ролям в фильмах "Формула любви", "Мавки" и "Алмазная корона", сообщила о разрыве с мужем Николаем Светлицким. Пара была вместе более 10 лет, девять из которых — в браке. Новость о разводе Елена подтвердила 13 января на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, они с мужем уже давно не вместе, но официально расторгли брак только сейчас. Пара пыталась сохранить отношения, однако в конце концов решила, что лучше разойтись.

"Мы больше не вместе! Уже давно мы перестали существовать как пара. Мы пытались все сохранить: десятки часов разговоров, слезы, смех от воспоминаний, благодарность... Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших детей и идеальными бывшими. Никакой грязи или скандалов здесь не будет", — написала Елена.

Светлицкая поблагодарила экс-супруга за счастливые годы и за двух дочерей. Она призналась, что решение разойтись было сложным, но пара пришла к выводу, что их детям будет лучше видеть родителей счастливыми отдельно, чем свидетелями разрушения отношений.

"Это были невероятные 10 лет вместе. Для нас семья всегда была главной ценностью. Но еще больнее смотреть, как мы все разрушаем на глазах у детей. Светлицкий, спасибо за фамилию и за этих невероятных малышей. Я была счастлива. Дальше будет..." — добавила актриса.

Елена также опубликовала фото, на котором они с Николаем держат документ о разводе, рядом с кадром с их свадьбы. Шутя, она подписала снимок: "Даже не знаю, где мы более радостные — в начале или в конце".

Елена Светлицкая и Николай Светлицкий Фото: Скрин видео

Развод Светлицких прошел без скандалов и публичных конфликтов, а сама актриса отметила, что они остались в хороших отношениях.

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