Відома українська акторка оголосила про розлучення після 10 років стосунків

Олена Світлицька повідомила, що вони з Миколою вже давно не разом, але розірвання шлюбу оформили лише зараз. Акторка подякувала ексчоловіку за щасливі роки, двох доньок та додала, що їхня історія завершилася без скандалів чи публічних конфліктів.

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Українська акторка Олена Світлицька, яка здобула популярність завдяки ролям у фільмах "Формула кохання", "Мавки" та "Алмазна корона", повідомила про розрив із чоловіком Миколою Світлицьким. Пара була разом понад 10 років, дев'ять із яких – у шлюбі. Новину про розлучення Олена підтвердила 13 січня на своїй сторінці в Instagram.

За словами акторки, вони з чоловіком вже давно не разом, але офіційно розірвали шлюб лише зараз. Пара намагалася зберегти стосунки, проте зрештою вирішила, що краще розійтися.

"Ми більше не разом! Вже давно ми перестали існувати як пара. Ми намагалися все зберегти: десятки годин розмов, сльози, сміх від спогадів, вдячність… Ми залишаємося найкращими друзями, батьками для наших дітей та ідеальними колишніми. Жодного бруду чи скандалів тут не буде", – написала Олена.

Світлицька подякувала ексчоловіку за щасливі роки та за двох доньок. Вона зізналася, що рішення розійтися було складним, але пара дійшла до висновку, що їхнім дітям буде краще бачити батьків щасливими окремо, ніж свідками руйнування стосунків.

"Це були неймовірні 10 років разом. Для нас родина завжди була головною цінністю. Але ще болючіше дивитися, як ми все руйнуємо на очах у дітей. Світлицький, дякую за прізвище і за цих неймовірних малих. Я була щасливою. Далі буде…" – додала акторка.

Олена також опублікувала фото, на якому вони з Миколою тримають документ про розлучення, поряд із кадром із їхнього весілля. Жартуючи, вона підписала знімок: "Навіть не знаю, де ми більш радісні – на початку чи в кінці".

Олена Світлицька та Микола Світлицький Фото: Скрін відео

Розлучення Світлицьких пройшло без скандалів і публічних конфліктів, а сама акторка зазначила, що вони залишилися в хороших стосунках.

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