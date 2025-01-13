Остап Ступка розповів, чому розлучився з четвертою дружиною

Остап Ступка в інтерв'ю для Oboz.ua розповів про причини розлучення з четвертою дружиною Дариною, підкресливши, що головною причиною стало важке сімейне горе в її родині. Актор зазначив, що незважаючи на розрив, вони зберегли дружні стосунки і продовжують спілкуватися.

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Відомий український актор Остап Ступка в інтерв'ю для Oboz.ua поділився подробицями про розлучення з четвертою дружиною Даріною та розповів, що стало причиною розриву їхніх стосунків.

Актор пояснив, що основною причиною стало важке сімейне горе, яке пережила його колишня дружина. Дарина втратила батька, що, за словами Ступки, суттєво змінило її життя. Незважаючи на це, актор підкреслив, що вони залишилися в хороших стосунках і продовжують спілкуватися, але вже як друзі.

"У неї в родині сталася трагічна історія – два роки тому в доволі молодому віці помер батько. І ця трагедія багато чого змінила. Однак ми продовжуємо спілкуватися вже як друзі", – зазначив Остап Ступка.

Остап також поділився, що, незважаючи на розлучення, між ними немає ворожнечі. І хоча шлюб не склався, актор вважає, що важливо залишатися людьми і підтримувати зв'язок. Він навіть згадував історію одного чоловіка, який мав вісім шлюбів, але всі його колишні дружини знаходили спільну мову та збиралися на свята.

У своєму інтерв'ю Остап не став вдаватися в деталі свого особистого життя та не розкрив більше інформації про причини розлучення. Однак він поділився, що зараз продовжує жити і розвивати стосунки з новою молодшою на 35 років обраницею – театрознавицею Маргаритою Ткач.

Особисте життя Остапа Ступки

За плечима актора чотири офіційні шлюби, і кожен з них має свою історію. Перший шлюб Ступка уклав ще в 18 років з Тетяною Капліною, студенткою театрального університету. У їхній родині народився син Дмитро, але шлюб не витримав випробування часом і розпався через різні погляди на сімейне життя.

Другий шлюб, за словами актора, був коротким і також не привів до створення сім'ї. Тетяна, яка була балериною, разом з Остапом прожила лише два роки. Причиною розлучення стали проблеми з часом через роботу та гастролі, що порушили їхні стосунки.

Третій шлюб актора тривав 15 років. Ірина стала його другою дружиною і подарувала йому двох дітей — сина Богдана та доньку Устину. Цей шлюб був більш стабільним, і навіть після розлучення з Іриною Ступка зазначив, що вони зберегли дружні стосунки, і не було жодних конфліктів чи проблем.

З четвертою дружиною Даріною все склалося не так просто. Актор зізнався, що не одразу все пішло як по маслу, але вони одружилися у 2014 році, хоча і не мали пишного весілля. Дарина, незважаючи на свою молодість, залишалася в тіні і не давала інтерв'ю, що було її особистим вибором. Ступка навіть заборонив їй займатися акторською кар'єрою, але підтримував, якщо вона хоче займатися іншою діяльністю, зокрема режисурою.

Однак життя акторської пари змінилося після початку війни в Україні. Нервові моменти та постійний стрес залишили свій відбиток на стосунках, а ще одне випробування сталося після ДТП, яке спричинив Остап Ступка в квітні 2023 року. Однак актор не забував про свою сім'ю і неодноразово висловлював свою підтримку Даріні.

Та зараз, наприкінці 2023 року, Остап Ступка був помічений з новою обраницею — 22-річною театрознавицею Маргаритою Ткач. Вони не лише вражали публіку на фотосесіях, але й відвідали кінофестиваль, де актор підтвердив нові стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що молода обраниця Остапа Ступки поділилася новими спільними фото з актором.

Крім цього, Фокус писав, що Остап Ступка відповів, чи планує впʼяте одружитися з молодшою на 35 років коханою.