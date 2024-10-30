Молода обраниця Остапа Ступки поділилася новими спільними фото з актором

Остап Ступка та Маргарита Ткач, які нещодавно повідомили про свої стосунки все частіше з'являються разом в світських колах. Між парою різниця у віці 35 років.

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Молода обраниця 57-річного актора Остапа Ступки, Маргарита Ткач поділилася своїми спільними фото з коханим. Так, театрознавиця опублікувала фото з прем’єри ігрового повнометражного фільму, історична драма 2023 року режисера Дениса Тарасова "Божевільні" у себе на сторінці в Інстаграм.

Так мова йде про стрічку в якій Остап Ступка виконав одну з головних ролей. У сюжеті фільму герої у 70-ті роки ХХ сторіччя стикаються з винаходом тоталітарної радянської системи – "каральною психіатрією".

Остап Ступка та Маргарита Ткач Фото: скрін

На фото 22-річна Маргарита позує з 57-річним Остапом на фоні банера до фільму. Підписала світлину дівчина словами "Голлівуд, ну".

Згодом світлинами з допрем’єрного показу поділився і Остап на своїй сторінці. В серії фото також була спільна світлина з молодою обраницею.

Зауважимо, що чутки про розлучення Остапа Ступки з молодою дружиною з’явилися на початку вересня. Все через те, що Маргарита Ткач привітала актора з Днем народження і оприлюднила спільні відверті фото. Днями актор підтвердив роман з новою дівчиною, однак відмовився коментувати, чи дійсно вже офіційно втретє розлучився.

Сама ж Маргарита ніяк не коментує роман з старшим за себе на 35 років актором, однак часто ділиться спільними фото. Також останнім часом пара часто разом з’являється на публічних заходах.