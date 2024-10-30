Молодая избранница Остапа Ступки поделилась новыми совместными фото с актером

Остап Ступка и Маргарита Ткач, которые недавно сообщили о своих отношениях все чаще появляются вместе в светских кругах. Между парой разница в возрасте 35 лет.

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Молодая избранница 57-летнего актера Остапа Ступки, Маргарита Ткач поделилась своими совместными фото с возлюбленным. Так, театроведущая опубликовала фото с премьеры игрового полнометражного фильма, историческая драма 2023 года режиссера Дениса Тарасова "Безумцы" у себя на странице в Инстаграм.

Так речь идет о ленте в которой Остап Ступка исполнил одну из главных ролей. В сюжете фильма герои в 70-е годы ХХ века сталкиваются с изобретением тоталитарной советской системы — "карательной психиатрией".

Остап Ступка и Маргарита Ткач Фото: скрин

На фото 22-летняя Маргарита позирует с 57-летним Остапом на фоне баннера к фильму. Подписала фотографию девушка словами "Голливуд, ну".

Впоследствии фотографиями с допремьерного показа поделился и Остап на своей странице. В серии фото также была совместная фотография с молодой избранницей.

Заметим, что слухи о разводе Остапа Ступки с молодой женой появились в начале сентября. Все из-за того, что Маргарита Ткач поздравила актера с Днем рождения и обнародовала совместные откровенные фото. На днях актер подтвердил роман с новой девушкой, однако отказался комментировать, действительно ли уже официально в третий раз развелся.

Сама же Маргарита никак не комментирует роман с старшим за себя на 35 лет актером, однако часто делится совместными фото. Также в последнее время пара часто вместе появляется на публичных мероприятиях.