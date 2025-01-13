Остап Ступка рассказал, почему развелся с четвертой женой

Остап Ступка в интервью для Oboz.ua рассказал о причинах развода с четвертой женой Дарьей, подчеркнув, что главной причиной стало тяжелое семейное горе в ее семье. Актер отметил, что несмотря на разрыв, они сохранили дружеские отношения и продолжают общаться.

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Известный украинский актер Остап Ступка в интервью для Oboz.ua поделился подробностями о разводе с четвертой женой Дариной и рассказал, что стало причиной разрыва их отношений.

Актер объяснил, что основной причиной стало тяжелое семейное горе, которое пережила его бывшая жена. Дарья потеряла отца, что, по словам Ступки, существенно изменило ее жизнь. Несмотря на это, актер подчеркнул, что они остались в хороших отношениях и продолжают общаться, но уже как друзья.

"У нее в семье произошла трагическая история — два года назад в довольно молодом возрасте умер отец. И эта трагедия многое изменила. Однако мы продолжаем общаться уже как друзья", — отметил Остап Ступка.

Остап также поделился, что, несмотря на развод, между ними нет вражды. И хотя брак не сложился, актер считает, что важно оставаться людьми и поддерживать связь. Он даже вспоминал историю одного мужчины, который имел восемь браков, но все его бывшие жены находили общий язык и собирались на праздники.

В своем интервью Остап не стал вдаваться в детали своей личной жизни и не раскрыл больше информации о причинах развода. Однако он поделился, что сейчас продолжает жить и развивать отношения с новой младшей на 35 лет избранницей — театроведом Маргаритой Ткач.

Личная жизнь Остапа Ступки

За плечами актера четыре официальных брака, и каждый из них имеет свою историю. Первый брак Ступка заключил еще в 18 лет с Татьяной Каплиной, студенткой театрального университета. В их семье родился сын Дмитрий, но брак не выдержал испытания временем и распался из-за разных взглядов на семейную жизнь.

Второй брак, по словам актера, был коротким и также не привел к созданию семьи. Татьяна, которая была балериной, вместе с Остапом прожила всего два года. Причиной развода стали проблемы со временем из-за работы и гастролей, которые нарушили их отношения.

Третий брак актера продлился 15 лет. Ирина стала его второй женой и подарила ему двоих детей — сына Богдана и дочь Устину. Этот брак был более стабильным, и даже после развода с Ириной Ступка отметил, что они сохранили дружеские отношения, и не было никаких конфликтов или проблем.

С четвертой женой Дариной все сложилось не так просто. Актер признался, что не сразу все пошло как по маслу, но они поженились в 2014 году, хотя и не имели пышной свадьбы. Дарья, несмотря на свою молодость, оставалась в тени и не давала интервью, что было ее личным выбором. Ступка даже запретил ей заниматься актерской карьерой, но поддерживал, если она хочет заниматься другой деятельностью, в частности режиссурой.

Однако жизнь актерской пары изменилась после начала войны в Украине. Нервные моменты и постоянный стресс оставили свой отпечаток на отношениях, а еще одно испытание произошло после ДТП, которое спровоцировал Остап Ступка в апреле 2023 года. Однако актер не забывал о своей семье и неоднократно выражал свою поддержку Дарине.

Но сейчас, в конце 2023 года, Остап Ступка был замечен с новой избранницей — 22-летней театроведом Маргаритой Ткач. Они не только поражали публику на фотосессиях, но и посетили кинофестиваль, где актер подтвердил новые отношения.

Напомним, ранее мы писали, что молодая избранница Остапа Ступки поделилась новыми совместными фото с актером.

Кроме этого, Фокус писал, что Остап Ступка ответил, планирует ли в пятый раз жениться на младшей на 35 лет возлюбленной.