Остап Ступка ответил, планирует ли в пятый раз жениться на младшей на 35 лет возлюбленной

Остап Ступка и Маргарита Ткач подтвердили отношения осенью 2024 года. Девушка уже познакомилась с мамой своего знаменитого избранника.

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57-летний украинский актер Остап Ступка ответил, планирует ли жениться на младшей на 35 лет возлюбленной Маргарите Ткач, которая является театроведом и редактором журнала "Украинский театр". Об этом сын Богдана Ступки рассказал в интервью Oboz.ua.

Оказалось, что Остап Ступка уже познакомил избранницу с мамой, однако была только одна встреча, ведь актер не хочет, чтобы мама "стрессовала".

"Влюбился с третьего раза. Да-да, не с первого. Так сложились звезды, не знаю. Это же какие-то вещи подсознательные, на самом деле. Значит, была потребность во мне у нее, и — наоборот. И это все сошлось", — признался актер.

В частности, Ступка раскрыл, планируют ли они с Маргаритой свадьбу.

"Ой, я пока не думаю, честно. Читаю иногда о каких-то людях в сети: поженились после 10 лет отношений. Думаю: о, ну это нормально. А через полгода, год... Надо все же какое-то время пожить вместе, почувствовать друг друга. Недавно читал в интернете интервью с Катрин Денев, которая сказала, что, если хочешь сохранить отношения с любимым, не надо выходить за него замуж. И в этом есть смысл. Ну какая польза от того штампа? Главное — любовь, поддержка друг друга", — считает Остап Ступка.

Маргарита Ткач и Остап Ступка

Влюбленные подтвердили свои отношения осенью 2024 года.

Маргарита Ткач и Остап Ступка

В свое время украинский актер ходил к алтарю четыре раза. Первая жена Остапа Ступки Татьяна Каплина родила ему сына Дмитрия, который последние годы живет в США.

Второй женой актера стала балерина оперного театра Татьяна. Третья жена Ирина Ступка — директор-распорядительница театра. Они были женаты 15 лет и стали родителями двоих детей — Устины и Богдана. В четвертый раз актер женился в 2015 году с младшей на 20 лет студенткой Дарьей.

Напомним, сын Остапа Ступки пожаловался на дорогую жизнь в США.

Также Фокус писал о романтических кадрах Остапа Ступки и Маргариты Ткач.