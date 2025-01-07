"Бегаешь за деньгами": Дмитрий Ступка пожаловался на дорогую жизнь в США

Внук Богдана Ступки с 2021 года живет в США. Девушка актера призналась, что мечтает приехать в Украину.

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38-летний украинский актер театра и кино Дмитрий Ступка признался, почему не возвращается в Украину. Особенностями своей жизни за границей сын Остапа Ступки поделился в разговоре с проектом "Украинцы в США".

Продюсер, который переехал на другой континент в 2021 году, рассказал, что его жизнь кардинально изменилась после этого.

"Моя жизнь никогда теперь не будет как прежде..." — отметил внук Богдана Ступки.

В частности, в США подрастает дочь Дмитрия Ступки Богдана, которая родилась в 2017 году в союзе актера и телеведущей Полины Логуновой. Пара уже разошлась, однако Дмитрий активно участвует в жизни своего ребенка.

"У меня здесь дочь... не могу жить без нее. Хочу видеть как растет и проводить с ней время", — отметил Ступка.

К тому же, актер пожаловался на дорогую жизнь в США.

"Здесь нет обычных дней...) ты постоянно бегаешь за деньгами так, как здесь очень большие расходы... чтобы жить в США, надо очень много работать", — признался продюсер.

Дмитрий Ступка

Новая возлюбленная Дмитрия Ступки, певица Barabanovа (настоящее имя — Юлия Барбанова), также дала мини-интервью проекту.

"Я очень люблю Украину и надеюсь, что война закончится и мы с семьей будем ездить домой! И жить на две страны! Так как там родные мои люди, а здесь уже залит фундамент новой жизни и начинания!" — призналась девушка Дмитрия Ступки.

Дмитрий Ступка со своей девушкой

Напомним, Остап Ступка рассказал, почему его сын Дмитрий не возвращается в Украину.

Также Фокус писал о том, как Дмитрий Ступка пожаловался на заработки в США.