"В целом с работой сложно": Дмитрий Ступка пожаловался на заработки в Америке

Дмитрий Ступка признался, что в Америке очень сложно найти работу, а также очень дорого жить. Однако, несмотря на это актер пока не планирует возвращаться в Украину.

Украинский актер Дмитрий Ступка, который накануне полномасштабного вторжения в Украину эмигрировал в США с семьей, признался, что имеет в Америке проблемы с работой. Подробностями личной жизни актер поделился в интервью OBOZ.UA.

В частности, известно, что в США Дмитрий Ступка выехал со своей женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой осенью 2021 года. Однако уже в 2022 году стало известно, что пара разводится. Накануне полномасштабного вторжения в Украину, 23 февраля, Дмитрий вылетел на Родину, однако попасть домой актер так и не смог.

В интервью актер признался, что жизнь в Америке очень дорогая, ведь там необходимо платить абсолютно за все — стоянку, страховку, бензин, продукты. Актер шутя сказал, что иногда кажется впечатление, что в Америке и за воздух приходится платить. Ступка также объяснил, если ты живешь в Америке, лучше не переводить свои расходы в гривны, ведь получается очень дорого. По его словам, 100 долларов в Америке — как 100 гривен в Украине.

Актер признался, что в Америке нет постоянной работы, поскольку там очень сложно найти хорошую работу, ведь везде требуют американское образование и идеальное владение английским языком. Однако, Дмитрий Ступка рассказал, что все же находит для себя разного рода подработки — снимается в рекламе или эпизодах, подрабатывает ведущим. Также он пытается заниматься бизнесом — покупает товары и продает их через интернет.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Ступка объяснил, почему не возвращается в Украину.

Кроме этого, Фокус писал, что сын Остапа Ступки рассказал об окончании истории с ДТП.