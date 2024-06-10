"Загалом з роботою складно": Дмитро Ступка поскаржився на заробітки в Америці

Дмитро Ступка зізнався, що в Америці дуже складно знайти роботу, а також дуже дорого жити. Однак, попри це актор поки не планує повертатися в Україну.

Український актор Дмитро Ступка, який напередодні повномасштабного вторгнення в Україну емігрував в США з родиною, зізнався, що має в Америці проблеми з роботою. Подробицями особистого життя актор поділився в інтерв’ю OBOZ.UA.

Зокрема, відомо, що до США Дмитро Ступка виїхав зі своєю дружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою восени 2021 року. Однак вже в 2022 році стало відомо, що пара розлучається. Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, 23 лютого, Дмитро вилетів на Батьківщину, однак потрапити додому актор так і не зміг.

В інтерв’ю актор зізнався, що життя в Америці дуже дороге, адже там необхідно платити абсолютно за все — стоянку, страховку, бензин, продукти. Актор жартуючи сказав, що інколи складається враження, що в Америці і за повітря доводиться платити. Ступка також пояснив, якщо ти живеш в Америці, краще не переводити свої витрати в гривні, адже виходить дуже дорого. За його словами,100 доларів в Америці – як 100 гривень в Україні.

Актор зізнався, що в Америці немає постійної роботи, оскільки там дуже складно знайти гарну роботу, адже скрізь вимагають американську освіту та ідеальне володіння англійською мовою. Однак, Дмитро Ступка розповів, що все ж знаходить для себе різного роду підробітки — знімається в рекламі чи епізодах, підпрацьовує ведучим. Також він намагається займатися бізнесом — купує товари і продає їх через інтернет.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Ступка пояснив, чому не повертається в Україну.

Крім цього, Фокус писав, що син Остапа Ступки розповів про закінчення історії з ДТП.