"Бігаєш за грошима": Дмитро Ступка поскаржився на дороге життя в США

Онук Богдана Ступки з 2021 року живе у США. Дівчина актора зізналася, що мріє приїхати в Україну.

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38-річний український актор театру та кіно Дмитро Ступка зізнався, чому не повертається в Україну. Особливостями свого життя за кордоном син Остапа Ступки поділився в розмові з проєктом "Українці в США".

Продюсер, який переїхав на інший континент у 2021 році, розповів, що його життя кардинально змінилося після цього.

"Моє життя ніколи тепер не буде як колись…" — зазначив онук Богдана Ступки.

Зокрема, у США підростає донька Дмитра Ступки Богдана, яка народилася у 2017 році в союзі актора та телеведучої Поліни Логунової. Пара вже розійшлася, проте Дмитро активно бере участь у житті своєї дитини.

"У мене тут донька.. не можу жити без неї. Хочу бачити як росте і проводити з нею час", — зазначив Ступка.

До того ж, актор поскаржився на дороге життя в США.

"Тут немає звичайних днів..) ти постійно бігаєш за грошима так , як тут дуже великі витрати.. щоб жити в США, треба дуже багато працювати", — зізнався продюсер.

Дмитро Ступка

Нова кохана Дмитра Ступки, співачка Barabanovа (справжнє ім'я — Юлія Барбанова), також дала мініінтервʼю проєкту.

"Я дуже люблю Україну і надіюсь, що війна закінчиться і ми з сімʼєю будемо їздити додому! І жити на дві країни! Так як там рідні мої люди, а тут вже залитий фундамент нового життя і починання!" — зізналася дівчина Дмитра Ступки.

Дмитро Ступка зі своєю дівчиною

Нагадаємо, Остап Ступка розповів, чому його син Дмитро не повертається в Україну.

Також Фокус писав про те, як Дмитро Ступка поскаржився на заробітки в США.