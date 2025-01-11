Остап Ступка відповів, чи планує впʼяте одружитися з молодшою на 35 років коханою

Остап Ступка та Маргарита Ткач підтвердили стосунки восени 2024 року. Дівчина вже познайомилася з мамою свого знаменитого обранця.

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57-річний український актор Остап Ступка відповів, чи планує одружуватися з молодшою на 35 років коханою Маргаритою Ткач, яка є театрознавицею та редакторкою журналу "Український театр". Про це син Богдана Ступки розповів в інтервʼю Oboz.ua.

Виявилося, що Остап Ступка вже познайомив обраницю з мамою, проте була лише одна зустріч, адже актор не хоче, аби мама "стресувала".

"Закохався з третього разу. Так-так, не з першого. Так склалися зірки, не знаю. Це ж якісь речі підсвідомі, насправді. Значить, була потреба в мені у неї, і — навпаки. І це все зійшлося", — зізнався актор.

Зокрема, Ступка розкрив, чи планують вони з Маргаритою весілля.

"Ой, я поки не думаю, чесно. Читаю інколи про якихось людей у мережі: побралися після 10 років стосунків. Думаю: о, ну це нормально. А через пів року, рік… Треба все ж таки якийсь час пожити разом, відчути один одного. Нещодавно читав в інтернеті інтерв'ю з Катрін Деньов, яка сказала, що, якщо хочеш зберегти стосунки з коханим, не треба виходити за нього заміж. І в цьому є сенс. Ну яка користь з того штампу? Головне — любов, підтримка один одного", — вважає Остап Ступка.

Маргарита Ткач та Остап Ступка

Закохані підтвердили свої стосунки восени 2024 року.

Маргарита Ткач та Остап Ступка

Свого часу український актор ходив до вівтаря чотири рази. Перша дружина Остапа Ступки Тетяна Капліна народила йому сина Дмитра, який останні роки мешкає в США.

Другою дружиною актора стала балерина оперного театру Тетяна. Третя дружина Ірина Ступка — директорка-розпорядниця театру. Вони були одружені 15 років та стали батьками двох дітей — Устини і Богдана. Вчетверте актор одружився у 2015 році з молодшою на 20 років студенткою Дариною.

Нагадаємо, син Остапа Ступки поскаржився на дороге життя в США.

Також Фокус писав про романтичні кадри Остапа Ступки та Маргарити Ткач.