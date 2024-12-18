Остап Ступка зачарував романтичним фото з молодшою на 34 роки коханою

Остап Ступка та його кохана Маргарита Ткач знову опинилися у центрі уваги. Актор поділився стильним романтичним фото з молодшою на 34 роки обраницею, яке викликало захоплення в мережі.

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57-річний український актор, народний артист України та представник легендарної династії Ступок, Остап Ступка, поділився новим романтичним знімком зі своєю 23-річною коханою, театрознавицею Маргаритою Ткач. Пара викликала справжній ажіотаж серед шанувальників, продемонструвавши стильні образи на чорно-білому фото, яке з’явилося в Instagram актора.

Закохані, схоже, влаштували для себе тематичну фотосесію, аби зберегти особливі миті разом. На знімку Остап позує у класичному темному костюмі та білій сорочці, тоді як Маргарита обрала обтисну чорну водолазку, сіру широку спідницю, доповнивши образ масивними сережками та кольє з великим кулоном.

Особливу атмосферу кадру створюють пози героїв: Маргарита впевнено дивиться в об’єктив камери, поклавши руку на плече свого обранця. Тим часом Остап милується коханою, не відводячи від неї погляду.

У підписі до фото пара була небагатослівною – Маргарита залишила лише смайлик чорного серця. Проте прихильники не стримали захвату, засипавши закоханих компліментами в коментарях: "Яка гарна пара!", "Прекрасні!", "Розкішні!", "Красиві!".

Про стосунки актора з молодою театрознавицею стало відомо у вересні цього року. Тоді Маргарита опублікувала в Instagram серію романтичних фото, де позувала в обіймах Остапа. У жовтні артист офіційно підтвердив, що вони перебувають у стосунках.

Нагадаємо, раніше Остап Ступка пояснив, чому його 38-річний син, актор Дмитро Ступка, живе в США під час війни, і розповів, чи планує він повернутися до України.